Британия реорганизовала систему военной разведки для борьбы с российскими шпионами и диверсантами 13.12.2025, 15:08

Эта реформа сделает страну лидером инноваций в военной сфере.

Лондон в пятницу объявил о создании объединенной службы военной разведки, которая включила в одну структуру разведуправления всех видов вооруженных сил Великобритании, сообщило Минобороны королевства. Решение было принято на фоне того, что за последний год «враждебные разведки» увеличили свою активность против военного ведомства более чем на 50%, сказано в заявлении. На прошлой неделе Британия ввела санкции против Главного управления Генштаба Минобороны России (ГУР) и 11 физлиц, причастных к враждебной деятельности против страны.

Новая организация получила название «Служба военной разведки» (Military Intelligence Services, MIS), в нее вошли разведки Королевских военно-морского флота, армии, военно-воздушных сил, Космического командования и Постоянного объединенного генштаба. Это позволит ускорить сбор, анализ и передачу разведданных, и разведслужба станет «более эффективной, оперативной, сможет лучше предвидеть будущие угрозы и опережать враждебные государства и террористов», заявили в Минобороны. Среди ключевых рисков для страны ведомство отметило усиление кибератак, вывод из строя спутников, а также угрозы глобальным морским путям и распространение дезинформации, в организации которых западные спецслужбы подозревают Москву.

Власти Британии также объявили о создании единого Подразделения оборонной контрразведки (Defence Counter-Intelligence Unit, DCIU). Как отметили в Минобороны, такая структура сможет более эффективно бороться с «враждебными действиями». Помимо этого, открывается Академия военной разведки, где будут преподаваться специальные дисциплины — киберразведка, космическая разведка и анализ геокосмических данных.

По словам главы Минобороны Джона Хили, эта реформа сделает Великобританию лидером инноваций в военной сфере. «Это даст нам более четкую картину того, что могут предпринять наши противники, что позволит нам защитить наши вооруженные силы, нашу критически важную инфраструктуру и отразить изменяющиеся угрозы», — заявил министр.

На прошлой неделе власти Британии обнародовали отчет по итогам расследования обстоятельств смерти британской гражданки Дон Стерджесс, отравившейся «Новичком», который предназначался для экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в 2018 году. Согласно сообщению Минобороны, расследование пришло к выводу, что покушение на Скрипаля санкционировал лично президент РФ Владимир Путин. Там добавили, что иностранные спецслужбы теперь действуют далеко за рамками «традиционных норм шпионажа».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com