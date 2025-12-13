«Лукашенко так распух, что уже больше не помещается в телевизор» 6 Телеграм-канал «Письма к дочери»

13.12.2025, 15:30

4,748

У диктатора есть одна «маленькая» проблема.

Вчера Зеленский приехал в город Купянск. Тот самый Купянск, который Путин сначала взял в ноябре два раза, потом окружил там тысячи тысяч украинских солдат, а потом звал иностранных журналистов полюбоваться его успехами.

Но как-то вот внезапно вместо тысяч и тысяч украинских солдат в окружении там оказалось двести российских. Интересный факт: российский генерал, который брал Купянск два раза буквально за пару дней до визита туда Зеленского, стал за это героем России.

Вот когда я тебе говорю, что величие распухло и давит на центры принятия решений, я примерно это и имею в виду. Что в воображении своего телевизора и Путин, и истекающий гарант, уже всех победили по многу раз. И эти все ползут к ним на коленях чтобы успеть покаяться.

Поэтому виртуальная реальность телевизора гораздо важнее, чем окружающий ее грубый материальный мир. И не только потому, что она лучше. Главное, что без этой виртуальной реальности не было бы ни величия, ни стабильности.

И, конечно, противоречия между материальным миром и воображаемой реальностью, это не повод, чтобы менять свои представления о действительности. Наоборот. Если реальность не соответствует нашим представлениям, то тем хуже для реальности. И чем меньше она соответствует, тем больше надо стараться у себя в телевизоре. Потому что иначе стабильность может испортиться.

Поэтому, когда тебе телевизор будет сегодня объяснять про геополитическое значение истекающего гаранта, которым сам Трамп не побрезговал, обязательно имей все это в виду. Просто иначе телевизору пришлось бы объяснять про принудительные занятия гуманизмом. А объяснения про гуманизм некоторые свидетели стабильности, особенно силового звена, могут не понять.

Правда, есть одна маленькая проблема. Виртуальность затягивает. Чем больше врешь, тем больше себе веришь. А чем больше веришь, тем виртуальнее становиться твоя реальность. И вот уже белорусский телевизор начинает делать Литве непристойные территориальные предложения.

Потому что, кое-кто же действительно верит, что он может делать любые непристойные предложения и ему за это ничего не будет. Он этими непристойными предложениями занимается не первый год. Про…л на них всех свое географическое положение, которое по определению про…ть было невозможно, но все равно делает как в первый раз.

Потому что величие так распухло (во всех смыслах этого слова), что уже больше не помещается в телевизор. Даже в тот, который все стерпит.

Конечно, все было хорошо, если бы окружающий мир жил вместе с союзниками в одной реальности. Но у окружающего мира и союзников реальности все-таки немного разные.

Поэтому, в самый неподходящий момент, когда «Украина уже проиграла» в самый последний раз грубый материальный мир врывается в пространство воображения визитом, например Зеленского в дважды захваченный Купянск.

