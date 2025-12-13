Попасть в один город-спутник Минска стало сложнее 13.12.2025, 15:39

ГАИ навсегда перекрыла съезд с трассы.

В целях безопасности перекрыли съезд с трассы в один из городов – спутников Минска.

Мера постоянная и вызвана необходимостью обеспечения безопасности.

Съезд с трассы Р-1 на улицу Брестскую в Фаниполе теперь закрыт, рассказали в ГАИ Дзержинского района, пишет Fanipol.by.

Ограждения установили на улице Брестской возле домов №3 и 3а. Они перекрывают съезд и выезд на трассу. Водители нарушали ПДД на этом участке постоянно.

«В целях безопасности было принято решение установить ограждение, чтобы водители массово не нарушали и не пользовались этим съездом. То есть теперь он будет недоступен навсегда», – пояснили правоохранители.

Это делается для предотвращения возможных ДТП.

Дело в том, что данный выезд никогда не был предназначен для съезда на трассу. Здесь нет полосы разгона и торможения. Но многие водители все равно предпочитали этот путь, чтобы попасть на Р-1, несмотря на наличие знака «Въезд запрещен» («кирпич»).

Теперь автомобилисты вынуждены будут соблюдать правила дорожного движения и пользоваться безопасными съездами.

