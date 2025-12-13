Безумный король Валерий Панюшкин, The Moscow Times

13.12.2025, 15:52

Новая архетипическая черта Владимира Путина.

Владимир Путин «по секрету всему свету» сообщил, что ездит по городу без охраны и тоже, как и озабоченные патриотические настроенные граждане, видит курьеров-мигрантов, которые на своих велосипедах и со своими квадратными ящиками за спиной заполонили всеправославнейшую столицу.

Ну, да бог бы с ними, с мигрантами.

Куда важней другое — Путин путешествует без охраны! Как некогда Харун ар-Рашид, всемогущий правитель, который нет-нет да и переодевался в простую одежду и идет инкогнито осматривать вблизи свои владения и общаться запросто с обычными людьми, дабы услышать их жалобы и понять их нужды.

То есть и подавать милостыню слепцу (и бить его слегка по щеке), и восхищаться красотой и умом дочери погонщика скота (и брать ее замуж), и уплачивать бедному рыбаку сто динаров за его улов, каким бы этот улов ни случился (а была это расчлененка совершенно в петербургском духе) – и вообще творить справедливость исподтишка, в обход и во исправление, так сказать, легальной процедуры (а вот это уже похоже на российскую действительность).

На самом деле, лжецы, конечно, оба.

Харун ар-Рашид, ради восшествия на трон убивший родного брата (а то еще и отца), разумеется, понимал, как уязвима его жизнь, и как опасно, будучи властителем, шляться по Багдаду и заглядывать в караван-сараи. Но Харуна хотя бы не показывали каждый день по телевизору, многочисленные его недоброжелатели смогли бы узнать его и убить, ориентируясь лишь на профиль на монетах.

С Путиным в этом отношении совсем плохо — его отлично знают все на свете, так что прогулки инкогнито исключены. Убить, может, и не убьют, но точно напугают старого тирана. (Как в советском анекдоте о Брежневе, где человека, покушавшегося убить из пистолета генерального секретаря, спрашивают, почему он промахнулся, а тот отвечает, что ему помешали окружающие: хватали его за пистолет, потому что сами желали застрелить Брежнева.)

Однако же, властителю почему-то нужно создавать про себя легенду, будто бы ходит он вот тут, среди нас, вслушивается в наши чаяния и сочувствует нашим бедам.

Любимая легенда тиранов!

Но я хочу сказать, что Харун ар-Рашид в качестве архетипического тирана, разгуливающего неузнанным среди подданный, несколько устарел. Есть у нас теперь архетип и поновее, помоднее — Эйрис Таргариен, Безумный Король из книжек Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени» (или сериала «Игра престолов»).

Ах, любите ли вы «персонажный подход» так, как люблю его я? Верите ли вы, что, если угадать, на кого из литературных персонажей похож некто ныне живущий, то вы угадаете и его судьбу?

Я верю. Или во всяком случае, люблю об этом думать.

Этот самый Эйрис Таргариен в сопровождении единственного верного телохранителя Бористана Селми любил разгуливать по городу, шлялся по кабакам и развлекал посетителей пением песен. А еще любил дарить подарки каждому встречному и поперечному.

А еще назначил на все высшие государственные должности своих друзей.

А еще сыновей своих друзей назначил на все государственные должности второго ряда. Например, Джейми Ланистера, сына своего друга Тайвина, назначил капитаном своей гвардии. Этот самый Джейми, сын облагодетельствованного друга, и убил Безумного Короля, всадив ему меч в спину.

Дело было так.

Сначала Безумный Король очень полюбил огонь и стал подвергать огненным репрессиям всех подряд врагов — ну, то есть сжигал их. Потом, когда враги кончились, Безумный Король стал врагов придумывать. А когда кончились и придуманные враги, Безумный Король распространил огненные репрессии и на друзей, сыновья которых тем не менее оставались у Безумного Короля на службе.

Бывшие друзья, разумеется, восстали и осадили столицу. Пока бывший друг Тайвин Ланистер таранил ворота крепости, Безумный Король метался по тронному залу и кричал: «Сожгите их всех», – действительно имея техническую возможность всех сжечь. Тут-то Джейми Ланистер и всадил ему меч в спину, одновременно и помогая отцу, и нарушая клятву верности, и спасая весь мир.

Ах, как приятно об этом думать! Как приятно воображать себе какого-нибудь младшего Патрушева или младшего Мантурова, который вонзает меч (или что там у них теперь вместо мечей?) в спину тирана, орущего «Сожгите их всех!» – ну или что-нибудь бесконечно огненное о половцах, печенегах, едином народе, денацификацию и демилитаризацию.

Глупо думать об этом. Не правда ли? Глупо и бесперспективно. Но как приятно!

Вот и делюсь с вами этим guilty pleasure.

Валерий Панюшкин, The Moscow Times

