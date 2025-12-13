закрыть
13 декабря 2025, суббота, 17:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Беларусь накрыла волна ОРИ и гриппа

  • 13.12.2025, 16:16
  • 1,896
Беларусь накрыла волна ОРИ и гриппа

Выявляют и «пандемический штамм».

В Беларуси отмечается сезонное увеличение количества заболевших острыми респираторными инфекциями и гриппом, сообщили в Минздраве.

При этом уровень заболеваемости находится в пределах средних многолетних показателей.

— По данным лабораторных исследований установлена циркуляция вирусов гриппа А. Преимущественно гриппа А (H3N2) (этот штамм еще называют гонконгским) и А (H1N1 — так называемый пандемический штамм 2009 года). Также циркулируют негриппозные респираторные вирусы (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, бокапарвовирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы, вирус SARS-CoV-2), — рассказали в Минздраве.

По данным медиков, чаще всего заражаются те, кто не сделал прививку в этом сезоне. Большинство лечат амбулаторно.

— Увеличения числа госпитализированных по причине заболевания гриппом — не отмечается, — добавили в Минздраве.

— Вакцины для профилактики гриппа, применяемые в стране, содержат актуальный штаммовый состав и содержат достаточное количество антигенов для снижения риска заражения гриппом, предотвращения развития тяжелого течения и неблагоприятного исхода заболевания, — рассказали в Минздраве.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук