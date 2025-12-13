Беларусь накрыла волна ОРИ и гриппа
Выявляют и «пандемический штамм».
В Беларуси отмечается сезонное увеличение количества заболевших острыми респираторными инфекциями и гриппом, сообщили в Минздраве.
При этом уровень заболеваемости находится в пределах средних многолетних показателей.
— По данным лабораторных исследований установлена циркуляция вирусов гриппа А. Преимущественно гриппа А (H3N2) (этот штамм еще называют гонконгским) и А (H1N1 — так называемый пандемический штамм 2009 года). Также циркулируют негриппозные респираторные вирусы (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, бокапарвовирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы, вирус SARS-CoV-2), — рассказали в Минздраве.
По данным медиков, чаще всего заражаются те, кто не сделал прививку в этом сезоне. Большинство лечат амбулаторно.
— Увеличения числа госпитализированных по причине заболевания гриппом — не отмечается, — добавили в Минздраве.
— Вакцины для профилактики гриппа, применяемые в стране, содержат актуальный штаммовый состав и содержат достаточное количество антигенов для снижения риска заражения гриппом, предотвращения развития тяжелого течения и неблагоприятного исхода заболевания, — рассказали в Минздраве.