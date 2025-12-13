«Это начинает работать в нашу пользу» 13.12.2025, 16:20

Фото: AP

Украинский командир назвал фактор, который тормозит врага.

На днях в восточных областях Украины заснежило, выпадение снега и мокрого снега возможно и в ближайшие дни. Эта погода играет на руку украинским защитникам, потому что мешает оккупантам передвигаться.

Об этом рассказал командир украинского Подразделения TERRA в составе 3 армейского корпуса Николай Волохов «Абдула» в эфире «Киев 24». Выпадение снега усложняет врагу жизнь.

- Погода начинает работать в нашу пользу понемногу… начался снег и им двигаться теперь гораздо сложнее… Иногда так бывает, что эти малые группы проходят, но удается их ликвидировать, – объяснил военный.

По прогнозам Украинского гидрометцентра, в воскресенье, 14 декабря, в Донецкой и Луганской областях осадков не предполагается. А вот в Харьковской области мокрый снег осложнит жизнь оккупантам.

На следующий день, 15 декабря, в Донецкой, Луганской и Харьковской областях ожидается снег. Ночью 2-6 градусов мороза, днем столбики термометров покажут от +1 до -3 градусов. 16-17 декабря — без осадков.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 12 декабря побывал на Купянском направлении, где украинские воины достигают результатов для Украины, сказал он. Перед этим россияне заявили, что якобы захватили Купянск.

