13 декабря 2025, суббота, 17:24
«Это начинает работать в нашу пользу»

  • 13.12.2025, 16:20
Фото: AP

Украинский командир назвал фактор, который тормозит врага.

На днях в восточных областях Украины заснежило, выпадение снега и мокрого снега возможно и в ближайшие дни. Эта погода играет на руку украинским защитникам, потому что мешает оккупантам передвигаться.

Об этом рассказал командир украинского Подразделения TERRA в составе 3 армейского корпуса Николай Волохов «Абдула» в эфире «Киев 24». Выпадение снега усложняет врагу жизнь.

- Погода начинает работать в нашу пользу понемногу… начался снег и им двигаться теперь гораздо сложнее… Иногда так бывает, что эти малые группы проходят, но удается их ликвидировать, – объяснил военный.

По прогнозам Украинского гидрометцентра, в воскресенье, 14 декабря, в Донецкой и Луганской областях осадков не предполагается. А вот в Харьковской области мокрый снег осложнит жизнь оккупантам.

На следующий день, 15 декабря, в Донецкой, Луганской и Харьковской областях ожидается снег. Ночью 2-6 градусов мороза, днем столбики термометров покажут от +1 до -3 градусов. 16-17 декабря — без осадков.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 12 декабря побывал на Купянском направлении, где украинские воины достигают результатов для Украины, сказал он. Перед этим россияне заявили, что якобы захватили Купянск.

Написать комментарий

