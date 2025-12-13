закрыть
«Путин попытается «разыграть» оставшуюся у него «карту»

  • 13.12.2025, 16:34
«Путин попытается «разыграть» оставшуюся у него «карту»

Хозяину Кремля не удастся достичь поставленных целей.

Власти РФ пытаются напугать украинцев «оживлением» в районе Приднестровья, а также спровоцировать Силы обороны Украины на ответный удар, но им это не удастся, пояснил Петр Черник.

Свой взгляд на ситуацию с Приднестровьем, офицер ВСУ озвучил в эфире канала «Армія TV» на Youtube.

- Какую цель россияне преследуют в первую очередь информационным вбросом? Старая добрая истина: разделяй и властвуй. Мы приближаемся какому-то документу. У меня нет сомнений, что он будет. Позже мы его разберем в деталях.

Что россиянам нужно? В их понимании, улучшить свои переговорные позиции. Какую карту они разыгрывают? Во-первых, действительно забросить как можно больше страха в украинское общество, потому что в их понимании, чем больше будет страха, тем больше будет давления снизу на украинское правительство и на президента, чтобы принимали те решения, которые им выгодны, а на самом деле они разыгрывают еще более сложную карту, - раскрыл суть проблемы военный эксперт.

Также Черник обратил внимание на важный нюанс:

- Они действительно считают, что, если они все это начнут, то нам придется отвлекать силы и средства, но на самом деле они бы очень хотели, чтобы мы ударили по Приднестровью каким-то способом. Произойдет ли это? Нет, не произойдет. Почему? Приднестровье — это суверенная территория Молдовы. Тут не может быть никакой дискуссии как явления.

«Хватит ли нам сил и средств, чтобы отфильтровывать какие-то небольшие ДРГ из максимум десяти человек? Хватит. Только пограничных сил у нас достаточно в том регионе. Достигнут ли россияне цели в этом направлении, то есть спровоцировать наш удар и посеять панику и страх? Не достигнут», - подытожил офицер ВСУ.

