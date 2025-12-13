Разведка Британии оценила ситуацию в Северске и на подступах к Покровску 13.12.2025, 16:49

1,650

Оккупанты несут значительные потери.

Российские войска продолжают попытки продвижения в районе Северска Донецкой области, пользуясь неблагоприятными погодными условиями. В то же время заявления РФ о полном контроле над городом не соответствуют действительности.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в аналитическом отчете разведки Великобритании от 13 декабря

По оценкам британской стороны, российские сухопутные войска пытаются проникнуть в Северск, используя туман, и, вероятно, смогли занять отдельные позиции в центральной части города. В то же время украинские Силы обороны продолжают удерживать западные районы, что свидетельствует о продолжающихся боях.

- Северск уже давно является целью для российских сил, которые несколько раз безуспешно пытались штурмовать город. Северск защищал более крупные города Донецкой области, остающиеся под контролем Украины, - Славянск и Краматорск, - отметили в британской разведке.

Кроме того, по данным британской разведки, украинские военные сохраняют ограниченную способность проводить локальные рейдовые действия в северной части Покровска.

В отчете также отмечается, что российские войска продолжают нести значительные потери во время интенсивных боевых действий вдоль всей линии фронта.

