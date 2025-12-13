В Беларуси зафиксированы очередные рекорды тепла
- 13.12.2025, 17:06
В частности, переписано два рекорда 65-летней давности.
Благодаря задержке похолодания минувшим днем, 12 декабря, на белорусских метеостанциях зафиксированы очередные рекорды тепла, следует из проведенного «Позіркам» сравнительного анализа оперативных и архивных данных Белгидромета.
Локальные экстремумы обновились в центре и на востоке страны (всего 12).
В частности, переписано два рекорда 65-летней давности: в Марьиной Горке (8,5 градуса выше нуля против 7,8) и Бобруйске (7,9 против 7,7).
Рекорды тепла обновлялись четыре дня подряд.
В ночь на 13 декабря температура опустилась до 6-7 градусов мороза в северо-восточных районах, откуда началось вторжение арктического воздуха (-7,3 в Шарковщине), до 4-6 — в центральных (в Минске до -5,8), до 1-3 — в западных. Положительные температуры сохранились на юго-западе Брестской области (+3,7 в Бресте; +4,8 в польской Влодаве, расположенной непосредственно у границы с Беларусью).
14 и 15 декабря, как следует из прогноза Белгидромета, территория страны будет поделена между теплым (запад) и холодным (восток) воздухом. В ночь на 14 декабря от +3 до -9, днем от +6 до -4. Белгидромет объявил штормовое предупреждение в связи с гололедицей и местами сильным снегом ночью.
В ночь на 15 декабря также от +3 до -9, днем от +6 до -2.