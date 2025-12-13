«От Брянска до Приморья»: в РФ взбунтовались таксисты 13.12.2025, 17:26

Чего они добиваются?

В понедельник, 15 декабря, в российских регионах — от Брянской области до Приморья — пройдет «тихая забастовка» работников такси. В понедельник водители «Яндекс.такси» создали чат в Telegram, где они обсуждают грядущую акцию.

В сообщество вступили уже почти 1700 человек из Архангельской, Воронежской областей, Ставропольского края, ХМАО, Татарстана и других регионов. При этом сами участники чата настаивают, что планируется «выходной день» с невыходом на работу, и просят не называть забастовку политической акцией, пишет The Moscow Times.

Ключевые требования таксистов — это снижение комиссии агрегаторов до 10%, открытие информации о пункте назначения в заявках, а также установление минимальной суммы заказа не ниже 150 рублей. По словам сотрудников «Яндекс.такси», их заработки крайне низки даже с учетом роста цен для пассажиров из-за дороговизны содержания автомобиля и затрат на топливо. «Наша цель — забрать свой хлеб, который мы заработали, а не довольствоваться крошками», — заявляют таксисты. Готовящееся выступление поддержали в Российской коммунистической партии (интернационалистов) и Российском Трудовом Фронте (РТФ).

«Таксисты в разных регионах России планируют брать выходной и таким способом остановить работу. Это форма протеста против низких расценок со стороны агрегатора. Непомерная доля той суммы, которую пассажир платит за поездку, оседает в кармане агрегатора, а самому водителю достаются копейки, даже если машина своя», — прокомментировали в РТФ. Там добавили, что агрегаторы штрафуют таксистов и оказывают на них давление и что фронт готов помочь водителям в освещении акции, а также при необходимости окажет им юридическую поддержку.

В понедельник таксисты планируют встретиться и познакомиться, а также подписать петицию с изложением своих требований. Пока не ясно, каковы будут их дальнейшие действия с учетом возможной реакции властей.

Владивостокское издание DPS в субботу сообщило, что местные таксисты присоединятся к забастовке из-за недовольства условиями работы, которое накапливалось «месяцами». По словам людей, в регионах доходы от поездок почти не покрывают текущие затраты, а в крупных городах значительную часть заработка отнимают комиссии агрегаторов.

