13 декабря 2025, суббота, 18:07
Андрей Санников: Безмерно рад каждому освобожденному из лукашенковского концлагеря

  • 13.12.2025, 17:53
Андрей Санников: Безмерно рад каждому освобожденному из лукашенковского концлагеря

Лидер «Европейской Беларуси» отреагировал на выход 123 политзаключенных.

Оппозиционный политик, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников прокомментировал выход на свободу 123 политзаключенных, освобожденных Лукашенко после переговоров с делегацией США сегодня, 13 декабря:

— Безмерно рад каждому освобожденному из лукашенковского концлагеря — самого страшного на территории сегодняшней Европы. На сегодня это весь комментарий, все «но» будут позже.

Отметим, 114 из 123 политзаключенных вывезены на территорию Украины. США в обмен на освобождение снимают санкции с белорусского калия.

