Андрей Санников: Безмерно рад каждому освобожденному из лукашенковского концлагеря 13.12.2025, 17:53

Лидер «Европейской Беларуси» отреагировал на выход 123 политзаключенных.

Оппозиционный политик, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников прокомментировал выход на свободу 123 политзаключенных, освобожденных Лукашенко после переговоров с делегацией США сегодня, 13 декабря:

— Безмерно рад каждому освобожденному из лукашенковского концлагеря — самого страшного на территории сегодняшней Европы. На сегодня это весь комментарий, все «но» будут позже.

Отметим, 114 из 123 политзаключенных вывезены на территорию Украины. США в обмен на освобождение снимают санкции с белорусского калия.

