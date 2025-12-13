закрыть
13 декабря 2025, суббота, 19:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Евгений Афнагель: Самый лучший день!

  • 13.12.2025, 18:24
  • 2,596
Евгений Афнагель: Самый лучший день!
Евгений Афнагель
Фото: belsat

На свободу вышли герои Беларуси.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», бывший политзаключенный Евгений Афнагель прокомментировал выход на свободу 123 политзаключенных, освобожденных Лукашенко после переговоров с делегацией США сегодня, 13 декабря:

— Самый лучший день! Поздравляю с освобождением всех героев Беларуси, кто сегодня вышел, всех, кто их ждал и за них боролся.

Сегодня происходит то, что кому-то еще вчера казалось невозможным. Завтра произойдет то, что кажется невозможным сегодня.

Отметим, 114 из 123 политзаключенных вывезены на территорию Украины. США в обмен на освобождение снимают санкции с белорусского калия.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук