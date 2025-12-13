Евгений Афнагель: Самый лучший день!
- 13.12.2025, 18:24
На свободу вышли герои Беларуси.
Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», бывший политзаключенный Евгений Афнагель прокомментировал выход на свободу 123 политзаключенных, освобожденных Лукашенко после переговоров с делегацией США сегодня, 13 декабря:
— Самый лучший день! Поздравляю с освобождением всех героев Беларуси, кто сегодня вышел, всех, кто их ждал и за них боролся.
Сегодня происходит то, что кому-то еще вчера казалось невозможным. Завтра произойдет то, что кажется невозможным сегодня.
Отметим, 114 из 123 политзаключенных вывезены на территорию Украины. США в обмен на освобождение снимают санкции с белорусского калия.