Евгений Афнагель: Самый лучший день! 13.12.2025, 18:24

2,596

Евгений Афнагель

Фото: belsat

На свободу вышли герои Беларуси.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», бывший политзаключенный Евгений Афнагель прокомментировал выход на свободу 123 политзаключенных, освобожденных Лукашенко после переговоров с делегацией США сегодня, 13 декабря:

— Самый лучший день! Поздравляю с освобождением всех героев Беларуси, кто сегодня вышел, всех, кто их ждал и за них боролся.

Сегодня происходит то, что кому-то еще вчера казалось невозможным. Завтра произойдет то, что кажется невозможным сегодня.

Отметим, 114 из 123 политзаключенных вывезены на территорию Украины. США в обмен на освобождение снимают санкции с белорусского калия.

