Бабарико, Колесникова и Знак встретились на свободе

Бабарико, Колесникова и Знак встретились на свободе3
- 13.12.2025, 18:32
Видеофакт.
Среди освобожденных режимом Лукашенко 123 политзаключенных — экс-кандидат в президенты Виктор Бабарико и представители его штаба Мария Колесникова и Максим Знак. Они были высланы в Украину.
Появилось видео встречи бывших политзаключенных.
Напомним, Лукашенко освободил 123 политзаключенных. Об этом стало известно сегодня, 13 декабря. Среди вышедших на свободу — лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, оппозиционный политик Павел Северинец, правозащитники Валентин Стефанович, Владимир Лобкович и ряд других узников совести.