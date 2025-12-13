Бабарико, Колесникова и Знак встретились на свободе 3 13.12.2025, 18:32

Видеофакт.

Среди освобожденных режимом Лукашенко 123 политзаключенных — экс-кандидат в президенты Виктор Бабарико и представители его штаба Мария Колесникова и Максим Знак. Они были высланы в Украину.

Появилось видео встречи бывших политзаключенных.

Напомним, Лукашенко освободил 123 политзаключенных. Об этом стало известно сегодня, 13 декабря. Среди вышедших на свободу — лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, оппозиционный политик Павел Северинец, правозащитники Валентин Стефанович, Владимир Лобкович и ряд других узников совести.

