«Россияне попали в ловушку»

Командующий Объединенными силами ВСУ нанес мощный удар по оккупантам.

Украинские военные журналисты опровергли ложь Путина об окружении батальонов ВСУ под Купянском, показав реальную ситуацию на фронте. Зато россияне сами попали в оперативное окружение на правом берегу Оскола.

Роман Свитан, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт, объяснил «24 Каналу», что генерал, командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый координирует ликвидацию российского плацдарма.

Сколько россиян заблокировано под Купянском?

Россияне прижаты к Осколу – небольшой речки, через которую украинские силы дронами, артиллерией и авиацией перебили им логистику между берегами. Возле Купянска заблокировано около двух рот, примерно 200 россиян.

«Их в ближайшее время «выковыряют» из мест залегания. Наши FPV-дроны вычисляют даже тех, кто переодевается в гражданское. В ближайшее время эти две сотни или будут уничтожены, или взяты в плен, или вытеснены через Оскол – холодно, но жить захотят, поплывут», – подчеркнул Свитан.

Для россиян расположение на правом берегу Оскола было худшим из всех их локаций. Они сами залезли в оперативное окружение под политическое задание – чтобы Путин мог заявить о «победе» под Купянском.

- Туда перебросили генерала Драпатого, который неплохо отработал, управляя операцией нескольких видов и родов войск. Там работают Нацгвардия, Силы спецопераций, ГУР, Сухопутные войска, штурмовики и Воздушные силы. Сейчас идет уничтожение российского правобережного плацдарма, – подчеркнул Свитан.

