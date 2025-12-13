закрыть
13 декабря 2025, суббота, 19:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина ввела санкции против 700 танкеров «теневого флота» РФ

3
  • 13.12.2025, 19:07
Украина ввела санкции против 700 танкеров «теневого флота» РФ

Подсанкционные суда ходят под флагами более 50 стран.

Украина ввела санкции против почти 700 танкеров из состава российского «теневого флота», который перевозит подсанкционную российскую нефть в обход установленных цивилизованным миром ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского, сайт Офиса президента и соответствующий указ.

Зеленский отметил, что под сегодняшние санкции Украины попало почти 700 судов врага, которые помогают Кремлю финансировать войну. Это большинство флота РФ, которая перевозит нефть и другие энергоресурсы.

«Это самый большой санкционный пакет именно против танкеров и других судов, которые служат агрессии. В пакете суда, которые ходят не только под российским флагом, но и под флагами других государств - в частности, это более 50 юрисдикций», - отметил президент.

Зеленский добавил, что Украина заставит партнеров заблокировать каждое судно, каждую компанию-судовладельца и всю инфраструктуру российского нефтяного экспорта.

- Мы поддерживаем концепцию полного запрета предоставления морских услуг судам, которые задействованы в экспорте российских энергоносителей. Давление на Россию и дипломатия ради окончания войны должны идти бок о бок, чтобы был необходимый результат, - подчеркнул он.

По данным ОПУ, Украина применила санкции против 656 морских судов, которые являются частью «теневого флота» России. Отмечается, что это самый большой санкционный пакет против российских танкеров и других судов.

Украина также провела мониторинг Черного, Красного и Балтийского морей и установила каждое судно, которое использовали россияне. Владельцы судов приказывали выключать Автоматическую идентификационную систему и использовали «серые схемы», чтобы скрыть право собственности и происхождение груза.

«Подсанкционные суда ходили под флагами более 50 стран, чаще всего - Гамбии, Сьерра-Леоне, Панамы и Камеруна. Украина передаст всю соответствующую информацию в эти государства и будет работать с ними ради прекращения выдачи лицензий», - добавили в сообщении.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук