Украина ввела санкции против 700 танкеров «теневого флота» РФ

Украина ввела санкции против 700 танкеров «теневого флота» РФ3
- 13.12.2025, 19:07
Подсанкционные суда ходят под флагами более 50 стран.
Украина ввела санкции против почти 700 танкеров из состава российского «теневого флота», который перевозит подсанкционную российскую нефть в обход установленных цивилизованным миром ограничений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского, сайт Офиса президента и соответствующий указ.
Зеленский отметил, что под сегодняшние санкции Украины попало почти 700 судов врага, которые помогают Кремлю финансировать войну. Это большинство флота РФ, которая перевозит нефть и другие энергоресурсы.
«Это самый большой санкционный пакет именно против танкеров и других судов, которые служат агрессии. В пакете суда, которые ходят не только под российским флагом, но и под флагами других государств - в частности, это более 50 юрисдикций», - отметил президент.
Зеленский добавил, что Украина заставит партнеров заблокировать каждое судно, каждую компанию-судовладельца и всю инфраструктуру российского нефтяного экспорта.
- Мы поддерживаем концепцию полного запрета предоставления морских услуг судам, которые задействованы в экспорте российских энергоносителей. Давление на Россию и дипломатия ради окончания войны должны идти бок о бок, чтобы был необходимый результат, - подчеркнул он.
По данным ОПУ, Украина применила санкции против 656 морских судов, которые являются частью «теневого флота» России. Отмечается, что это самый большой санкционный пакет против российских танкеров и других судов.
Украина также провела мониторинг Черного, Красного и Балтийского морей и установила каждое судно, которое использовали россияне. Владельцы судов приказывали выключать Автоматическую идентификационную систему и использовали «серые схемы», чтобы скрыть право собственности и происхождение груза.
«Подсанкционные суда ходили под флагами более 50 стран, чаще всего - Гамбии, Сьерра-Леоне, Панамы и Камеруна. Украина передаст всю соответствующую информацию в эти государства и будет работать с ними ради прекращения выдачи лицензий», - добавили в сообщении.