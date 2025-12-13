Украина ввела санкции против 700 танкеров «теневого флота» РФ 3 13.12.2025, 19:07

Подсанкционные суда ходят под флагами более 50 стран.

Украина ввела санкции против почти 700 танкеров из состава российского «теневого флота», который перевозит подсанкционную российскую нефть в обход установленных цивилизованным миром ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского, сайт Офиса президента и соответствующий указ.

Зеленский отметил, что под сегодняшние санкции Украины попало почти 700 судов врага, которые помогают Кремлю финансировать войну. Это большинство флота РФ, которая перевозит нефть и другие энергоресурсы.

«Это самый большой санкционный пакет именно против танкеров и других судов, которые служат агрессии. В пакете суда, которые ходят не только под российским флагом, но и под флагами других государств - в частности, это более 50 юрисдикций», - отметил президент.

Зеленский добавил, что Украина заставит партнеров заблокировать каждое судно, каждую компанию-судовладельца и всю инфраструктуру российского нефтяного экспорта.

- Мы поддерживаем концепцию полного запрета предоставления морских услуг судам, которые задействованы в экспорте российских энергоносителей. Давление на Россию и дипломатия ради окончания войны должны идти бок о бок, чтобы был необходимый результат, - подчеркнул он.

По данным ОПУ, Украина применила санкции против 656 морских судов, которые являются частью «теневого флота» России. Отмечается, что это самый большой санкционный пакет против российских танкеров и других судов.

Украина также провела мониторинг Черного, Красного и Балтийского морей и установила каждое судно, которое использовали россияне. Владельцы судов приказывали выключать Автоматическую идентификационную систему и использовали «серые схемы», чтобы скрыть право собственности и происхождение груза.

«Подсанкционные суда ходили под флагами более 50 стран, чаще всего - Гамбии, Сьерра-Леоне, Панамы и Камеруна. Украина передаст всю соответствующую информацию в эти государства и будет работать с ними ради прекращения выдачи лицензий», - добавили в сообщении.

