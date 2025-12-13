Виктор Бабарико: Меня посадили за желание сделать Беларусь лучше 1 13.12.2025, 19:18

2,316

Первые слова экс-кандидата в президенты на свободе.

Экс-кандидат в президенты Беларуси, бывший банкир Виктор Бабарико вышел на свободу и был выслан режимом Лукашенко в Украину. Украинский проект «Хочу жить» опубликовал короткое интервью с ним:

— За что меня посадили? За желание сделать в Беларуси жизнь лучше. За это и посадили. Как сказал мой сын, который, к сожалению, тоже еще пока находится в местах заключения: «Моя статья — моя фамилия».

Бывший политзаключенный отметил, что его сын Эдуард до сих пор находится за решеткой.

Напомним, Лукашенко освободил 123 политзаключенных. Об этом стало известно сегодня, 13 декабря. Среди вышедших на свободу — лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, оппозиционный политик Павел Северинец, правозащитники Валентин Стефанович, Владимир Лобкович и ряд других узников совести.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com