закрыть
13 декабря 2025, суббота, 19:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский пообщался с освобожденной Колесниковой

3
  • 13.12.2025, 19:35
  • 1,228
Зеленский пообщался с освобожденной Колесниковой

Об этом сообщил помощник украинского президента.

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с белорусской политзаключенной Марией Колесниковой после ее освобождения.

Об этом в субботу сообщил журналистам помощник украинского президента Дмитрий Литвин.

По его словам, глава военной разведки Украины Кирилл Буданов присутствовал при приеме заключенных, освобождённых из белорусских тюрем.

Напомним, Лукашенко освободил 123 политзаключенных. Об этом стало известно сегодня, 13 декабря.

Среди вышедших на свободу — лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, оппозиционный политик Павел Северинец, правозащитник Владимир Лобкович и ряд других узников совести.

Большинство помилованных были насильно вывезены на территорию Украины: туда были депортированы 114 человек, в том числе 104 белоруса.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук