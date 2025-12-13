Зеленский пообщался с освобожденной Колесниковой 3 13.12.2025, 19:35

1,228

Об этом сообщил помощник украинского президента.

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с белорусской политзаключенной Марией Колесниковой после ее освобождения.

Об этом в субботу сообщил журналистам помощник украинского президента Дмитрий Литвин.

По его словам, глава военной разведки Украины Кирилл Буданов присутствовал при приеме заключенных, освобождённых из белорусских тюрем.

Напомним, Лукашенко освободил 123 политзаключенных. Об этом стало известно сегодня, 13 декабря.

Среди вышедших на свободу — лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, оппозиционный политик Павел Северинец, правозащитник Владимир Лобкович и ряд других узников совести.

Большинство помилованных были насильно вывезены на территорию Украины: туда были депортированы 114 человек, в том числе 104 белоруса.

