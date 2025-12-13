закрыть
13 декабря 2025, суббота, 19:55
«Это большой успех»

  • 13.12.2025, 19:45
Военный заметил важную деталь в ударах по нефтяным объектам России.

Украинские дроны атаковали российские платформы по добыче нефти в Каспийском море. По предварительным данным, беспилотники СБУ повредили критическое оборудование на двух платформах, из-за чего они прекратили работу.

Военный эксперт, военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал «24 Каналу», в чем важность ударов по этим российским объектам нефтяной отрасли в Каспийском море. Он отметил, какие последствия уже имеют для российской экономики санкции от украинских спецслужб.

Как удары в Каспийском море могут повлиять на экспорт российской нефти?

- Это большой успех. За прошедшие недели Украина продемонстрировала некоторые новации в ударах по объектам в России. Если раньше били по стационарным объектам – военно-промышленного комплекса, в частности химической отрасли, НПЗ, то за последнее время удары начали наноситься и по нефтетранспортным возможностям России, – подчеркнул Мусиенко.

Это, по его словам, переработка, транспортировка. В частности удары в Туапсе, Новороссийске, Темрюке произошли по портовой инфраструктуре.

Также под удары попал российский теневой подсанкционный флот, который, к сожалению, еще продолжает действовать и приносить средства в российский бюджет. По подсчетам Международной энергетической ассоциации экспорт российских нефтепродуктов в Черном море из России упал минимум на 50%.

- В Каспийском море происходит добыча нефти, и атака на нефтяные платформы – это уже удар добычи. И это, по словам военнослужащего, очень важно, ведь это демонстрирует масштабирование возможностей Украины, – объяснил он.

С Каспийского моря происходит транспортировка российской сырой нефти дальше по Черному морю через терминалы. Что касается нефтепродуктов, то они перерабатываются, а затем также транспортируются.

- Поэтому это стратегическая операция по ограничению российских возможностей по транспортировке нефти, – уверен Александр Мусиенко.

Также, по его словам, для того, чтобы сложилась комплексная картина, нужно расширять удары и в Балтийском море. Там есть два крупных терминала – Усть-Луга и Приморск, через которые россияне осуществляют отгрузку нефтепродуктов, что потом движутся теневым флотом.

Потому что я хочу просто напомнить и внести ясность, что около тысячи кораблей, которые идентифицированы сейчас российских танкеров, они так или иначе вовлечены в транспортировку нефти.

- Поэтому если в Черном, Каспийском и Балтийском море удастся создать серьезные трудности россиянам, тогда удастся заблокировать транспортировку по крайней мере две трети российской нефти и нефтепродуктов. Именно такое количество экспортируется теневым флотом через Черное и Балтийское моря, – отметил военнослужащий.

Поэтому сейчас самыми действенными и болезненные для врага являются адские санкции от Сил безопасности и обороны Украины по российским объектам. Об этом говорил глава ГУР Кирилл Буданов, отметив, что из-за украинских ударов Россия потеряла 20% нефтепереработки, и этот показатель может приблизиться к 30%.

