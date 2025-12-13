закрыть
Россия нанесла удар по турецкому гражданскому судну в Черном море

3
  • 13.12.2025, 20:03
  • 4,276
Россия нанесла удар по турецкому гражданскому судну в Черном море

Это уже второй такой инцидент за последние дни.

В субботу, 13 ноября, российский беспилотник нанес целенаправленный удар по турецкому судну VIVA в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины.

Отмечается, что судно направлялось по «зерновому коридору» в Египет с грузом подсолнечного масла. По информации военного ведомства, удар был нанесен в открытом море в исключительной морской экономической зоне Украины, но вне пределов действия украинской ПВО. На судне находилось 11 граждан Турции.

«РФ грубо и цинично нарушает нормы международного морского права. Подобные действия прямо противоречат основополагающим принципам свободы судоходства», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки экипаж не пострадал, и судно направляется в порт назначения в Египте.

ВМС также опубликовало кадры с последствиями попадания дрона в судно.

