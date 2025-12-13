Опубликован список политзаключенных, освобожденных 13 декабря 2 13.12.2025, 20:31

Большинство из них выслали в Украину.

Лукашенко освободил 123 политзаключенных. Большинство помилованных были насильно вывезены на территорию Украины: туда были депортированы 114 человек, в том числе 104 белоруса

Среди освобожденных сегодня — пять граждан Украины, об этом сообщил Владимир Зеленский.

Список освобожденных 13 декабря опубликовала «Вясна»:

1. Мария Колесникова

2. Виктор Бабарико

3. Алесь Беляцкий

4. Павел Северинец

5. Максим Знак

6. Марина Золотова

7. Александр Федута

8. Владимир Лабкович

9. Елена Гнаук

10. Мария Батальонок

11. Роман Галуза

12. Александр Сырица

13. Алла Соколенко

14. Наканиси Масатоси

15. Илья Князев

16. Вячеслав Папшо

17. Наталья Бельская

18. Марина Санкевич

19. Софья Бачуринская

20. Владислав Яценко

21. Сергей Иванцов

22. Наталья Малец

23. Андрей Шмай

24. Дмитрий Прозецкий

25. Сергей Зеленовский

26. Максим Авреньев

27. Александр Бируля

28. Владимир Горох

29. Сергей Руденков

30. Владислав Яценко

31. Иван Коваленко

32. Александр Яшкин

33. Кристина Лапковская

34. Артем Маковей

35. Ольга Родионова

Список дополняется.

