Сырский: Украина за месяц поразила почти 100 целей в России
- 13.12.2025, 20:45
Силы обороны Украины истощают армию и экономику РФ.
Силы обороны Украины в ноябре выполнили 81 огневое задание средствами DeepStrike на территории страны-агрессора РФ. Об этом 13 декабря в Facebook сообщил главком ВСУ Александр Сырский.
По его словам, украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов, истощать армию РФ и ее экономику.
- Средствами DeepStrike за прошлый месяц выполнено 81 огневое задание и поражено 98 целей противника на территории России. Работаем дальше, в частности, бьем по нефтеперерабатывающей отрасли врага, которая является основным источником финансирования войны, – написал Сырский.
Он рассказал, что в ноябре артиллерия сил обороны поразила более 4,1 тыс. объектов россиян, а ракетные войска – более 100.
- Несмотря на дефицит ракет, удерживаем эффективность противовоздушной обороны. Наращиваем работу систем РЭБ для радиоэлектронного прикрытия. Так, средствами РЭБ за месяц подавлено 94 тыс. средств воздушного нападения, из них – 2,2 тыс. [ударных дронов типа] Shahed, 7 тыс. «Молний», – сообщил Сырский.