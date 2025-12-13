Андрей Войнич: Это радостное и волнующее событие
Сегодня у героев начинается вольная жизнь.
Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Войнич прокомментировал выход на свободу 123 политзаключенных:
- Поздравляю всех освобожденных и их семьи! Это радостное и волнующее событие, тем более что среди освобождённых есть такие волаты, как Северинец, Беляцкий, Знак, Колесникова и Бабарико.
Не понаслышке знаю, какие чувства сейчас испытывают не только вызволенные, но и тысячи тех, кто ждал и переживал за них каждый день.
Самое трудное позади, и сегодня у героев начинается вольная жизнь.
Напомним, что Андрей Войнич провел в лукашенковских тюрьмах почти пять лет.
25 сентября 2020 года его вместе с другими активистами «Европейской Беларуси» задержали силовики. Войнича осудили за «подготовку к массовым беспорядкам» на семь лет колонии.
11 сентября 2025 года он был освобожден и принудительно депортирован в Литву вместе с другими бывшими узниками совести.