Андрей Войнич: Это радостное и волнующее событие 13.12.2025, 20:52

Андрей Войнич

Сегодня у героев начинается вольная жизнь.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Войнич прокомментировал выход на свободу 123 политзаключенных:

- Поздравляю всех освобожденных и их семьи! Это радостное и волнующее событие, тем более что среди освобождённых есть такие волаты, как Северинец, Беляцкий, Знак, Колесникова и Бабарико.

Не понаслышке знаю, какие чувства сейчас испытывают не только вызволенные, но и тысячи тех, кто ждал и переживал за них каждый день.

Самое трудное позади, и сегодня у героев начинается вольная жизнь.

Напомним, что Андрей Войнич провел в лукашенковских тюрьмах почти пять лет.

25 сентября 2020 года его вместе с другими активистами «Европейской Беларуси» задержали силовики. Войнича осудили за «подготовку к массовым беспорядкам» на семь лет колонии.

11 сентября 2025 года он был освобожден и принудительно депортирован в Литву вместе с другими бывшими узниками совести.

