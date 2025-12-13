Мир перестал бояться нефтяного шантажа 13.12.2025, 21:38

Почему ближневосточная нефть больше не вызывает паники во всем мире.

Слабая реакция нефтяного рынка на обмен ударами между Израилем и Ираном в июне 2025 года показала: нефть с Ближнего Востока больше не является глобальным «оружием устрашения». Цена Brent лишь кратко поднялась до $79 за баррель и быстро вернулась к прежним уровням, пишет Modern Diplomacy(перевод — сайт Charter97.org).

Эксперты объясняют это тремя ключевыми факторами: энергетической независимостью США, диверсификацией мировых поставок и снижением чувствительности рынков к региональным конфликтам.

Благодаря «сланцевой революции» США превратились из крупнейшего импортёра нефти в крупнейшего производителя, добывая более 13 млн баррелей в сутки и экспортируя нефтепродукты. Это стратегически освободило Вашингтон от рисков, связанных с поставками из Персидского залива. Даже угрозы Ирана перекрыть Ормузский пролив больше не вызывают паники: США способны заменить импорт собственной добычей.

Поставки диверсифицированы, растёт добыча в Канаде, Бразилии, Гайане, Норвегии. В 2025 году мировое предложение достигает 105 млн баррелей в сутки. Даже остановка иранских поставок не вызвала бы шока.

С 2023 года серия эскалаций на Ближнем Востоке приводила лишь к кратковременным скачкам цен — поставки почти никогда не прерывались. Современные данные в реальном времени позволяют трейдерам быстро оценивать ситуацию.

Ослабление «нефтяного рычага» меняет стратегию игроков региона. Иран теряет главный инструмент давления. Израиль получает больше свободы для военных действий. Страны Персидского залива переходят от нефтяной к инвестиционной модели влияния.

Эпоха, когда Ближний Восток мог диктовать миру условия через нефть, завершилась. Однако ослабление нефтяного фактора может сделать регион более склонным к локальным конфликтам — без риска глобального экономического кризиса.

