13 декабря 2025, суббота, 21:58
МИД Литвы: ЕС даже не обсуждает вопрос снятия санкций с Беларуси

  • 13.12.2025, 21:46
Позиция Литвы остается неизменной.

Министерство иностранных дел Литвы заявило, что в Европейском союзе не ведется никаких обсуждений касательно смягчения санкций в отношении режима Лукашенко.

В ведомстве отметили, что решение Соединенных Штатов о снятии санкций с белорусских калийных удобрений( является самостоятельным шагом Вашингтона и не связано с санкционной политикой ЕС, сообщает LRT.

МИД Литвы подчеркивает, что все причины, по которым Евросоюз ввел санкции против Беларуси, остаются актуальными. Среди них — внутренние репрессии, подрыв демократии, использование миграции как инструмента давления, поддержка России в агрессии против Украины, а также гибридные атаки.

Позиция Литвы остается неизменной: действия белорусских властей продолжают создавать серьезную угрозу безопасности Литвы, Евросоюза и НАТО.

