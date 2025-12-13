ВСУ уничтожили трубу, через которую россияне заходили в Купянск 1 13.12.2025, 22:31

1,806

Для поражения трубы использовали три тонны взрывчатки.

На Харьковщине продолжается операция в Купянске. Но уже можно говорить о значительных успехах Сил обороны Украины. Об этом сообщает «Ахиллес».

429 отдельный полк беспилотных систем «Ахиллес» вспомнил, как это было. Бойцы зашли в полосу обороны Купянска в конце апреля.

- С первого дня мы работали по ключевым задачам: ликвидация личного состава противника, взятие под огневой контроль переправ и минирование направлений возможного продвижения врага. В процессе разведки было обнаружено нетипичный, но критически важный канал логистики – трубу, которую противник использовал для инфильтрации своего личного состава на северную окраину Купянска. Это был безопасный путь, который позволял врагу накапливать силы, обходя огневой контроль, – акцентировали военные.

Поэтому полк беспилотных систем начал работать над тем, чтобы уничтожить трубу. Для ее поражения использовали три тонны взрывчатки. Впоследствии к операции по уничтожению трубы присоединились смежные подразделения Сил обороны Украины.

Кроме перемещения россиян по трубе, были и другие опасности. Например, вражеские экипажи дронщиков. «Ахиллес» бил по укрытиям их позиций, где враг ежедневно устанавливал антенны и корректировал поражения логистических путей Купянска. Таким образом была уничтожена 61 машина оккупантов.

Что касается штурмов, то россияне использовали тактику штурмов малыми пехотными группами. С апреля и до декабря в Купянске и на подходах наши операторы БПЛА ликвидировали 998 россиян и ранили 879.

Также «Ахиллес» поражал бронированную технику и артиллерийские системы россиян. А еще устанавливали невзрывные заграждения, минировали логистические пути, уничтожали вражеские засады и прикрывали пехотинцев, когда в соседнее укрытие врывался противник.

- Операция на Купянском направлении продолжается – Силы беспилотных систем продолжают осуществлять воздушную поддержку пехотных и штурмовых групп Сил обороны Украины и взятие под огневой контроль противника. Спасибо всем подразделениям за братство, помощь, взаимовыручку в реализации совместных задач. Купянску быть! – отметили в «Ахиллесе».

