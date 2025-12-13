закрыть
13 декабря 2025, суббота, 23:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ уничтожили трубу, через которую россияне заходили в Купянск

1
  • 13.12.2025, 22:31
  • 1,806
ВСУ уничтожили трубу, через которую россияне заходили в Купянск

Для поражения трубы использовали три тонны взрывчатки.

На Харьковщине продолжается операция в Купянске. Но уже можно говорить о значительных успехах Сил обороны Украины. Об этом сообщает «Ахиллес».

429 отдельный полк беспилотных систем «Ахиллес» вспомнил, как это было. Бойцы зашли в полосу обороны Купянска в конце апреля.

- С первого дня мы работали по ключевым задачам: ликвидация личного состава противника, взятие под огневой контроль переправ и минирование направлений возможного продвижения врага. В процессе разведки было обнаружено нетипичный, но критически важный канал логистики – трубу, которую противник использовал для инфильтрации своего личного состава на северную окраину Купянска. Это был безопасный путь, который позволял врагу накапливать силы, обходя огневой контроль, – акцентировали военные.

Поэтому полк беспилотных систем начал работать над тем, чтобы уничтожить трубу. Для ее поражения использовали три тонны взрывчатки. Впоследствии к операции по уничтожению трубы присоединились смежные подразделения Сил обороны Украины.

Кроме перемещения россиян по трубе, были и другие опасности. Например, вражеские экипажи дронщиков. «Ахиллес» бил по укрытиям их позиций, где враг ежедневно устанавливал антенны и корректировал поражения логистических путей Купянска. Таким образом была уничтожена 61 машина оккупантов.

Что касается штурмов, то россияне использовали тактику штурмов малыми пехотными группами. С апреля и до декабря в Купянске и на подходах наши операторы БПЛА ликвидировали 998 россиян и ранили 879.

Также «Ахиллес» поражал бронированную технику и артиллерийские системы россиян. А еще устанавливали невзрывные заграждения, минировали логистические пути, уничтожали вражеские засады и прикрывали пехотинцев, когда в соседнее укрытие врывался противник.

- Операция на Купянском направлении продолжается – Силы беспилотных систем продолжают осуществлять воздушную поддержку пехотных и штурмовых групп Сил обороны Украины и взятие под огневой контроль противника. Спасибо всем подразделениям за братство, помощь, взаимовыручку в реализации совместных задач. Купянску быть! – отметили в «Ахиллесе».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук