«Сегодня есть что отпраздновать»

  • 13.12.2025, 22:38
«Сегодня есть что отпраздновать»

Герои борются за Беларусь каждый день.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский прокомментировал выход на свободу 123 политзаключенных:

- Жыве Беларусь! Сегодня радостный день - 123 заложники освобождены из лукашенковских застенков и по привычной схеме вытолкнуты за пределы Беларуси.

Среди них последний из моих однодельцев - Павел Северинец - несгибаемый, искренний, преданный патриот Беларуси. Таких людей не лишишь родины – она навсегда в их сердце и душе.

Никакие тюрьмы и высылки не помогут диктатору их победить. И не лукавому подонку решать будущее нашей Беларуси, а настоящим белорусам. Тем, кто не жалея времени, здоровья и жизни боролся и борется за нее каждый день. А сегодня — празднуем!

Напомним, что сегодня Лукашенко освободил 123 политзаключенных.

Среди вышедших на свободу — лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, оппозиционный политик Павел Северинец, правозащитник Владимир Лобкович и ряд других узников совести.

Большинство помилованных были насильно вывезены на территорию Украины.

