закрыть
13 декабря 2025, суббота, 23:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский прокомментировал свой разговор с Марией Колесниковой

  • 13.12.2025, 23:04
Зеленский прокомментировал свой разговор с Марией Колесниковой

«Рад, что люди наконец на свободе».

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с освобожденной главой предвыборного штаба Виктора Бабарико Марией Колесниковой. Об этом он рассказал в своем вечернем обращении 13 декабря.

— Из Беларуси вернули пятерых украинцев. Это наши гражданские. Вместе с ними сейчас в Украине находятся и белoрусские политзаключенные, освобожденные благодаря договоренностям с Америкой. В частности, среди них Мария Колесникова, Виктор Бабарико и другие. Я говорил сегодня с Марией. Рад, что люди наконец на свободе, — рассказал президент Украины.

Также он несколько раз общался с начальником главного управления украинской разведки Кириллом Будановым по ходу операции. По словам Зеленского, именно ГУР обеспечило вывоз людей.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук