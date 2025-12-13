Зеленский прокомментировал свой разговор с Марией Колесниковой
- 13.12.2025, 23:04
«Рад, что люди наконец на свободе».
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с освобожденной главой предвыборного штаба Виктора Бабарико Марией Колесниковой. Об этом он рассказал в своем вечернем обращении 13 декабря.
— Из Беларуси вернули пятерых украинцев. Это наши гражданские. Вместе с ними сейчас в Украине находятся и белoрусские политзаключенные, освобожденные благодаря договоренностям с Америкой. В частности, среди них Мария Колесникова, Виктор Бабарико и другие. Я говорил сегодня с Марией. Рад, что люди наконец на свободе, — рассказал президент Украины.
Также он несколько раз общался с начальником главного управления украинской разведки Кириллом Будановым по ходу операции. По словам Зеленского, именно ГУР обеспечило вывоз людей.