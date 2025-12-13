Зеленский прокомментировал свой разговор с Марией Колесниковой 13.12.2025, 23:04

«Рад, что люди наконец на свободе».

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с освобожденной главой предвыборного штаба Виктора Бабарико Марией Колесниковой. Об этом он рассказал в своем вечернем обращении 13 декабря.

— Из Беларуси вернули пятерых украинцев. Это наши гражданские. Вместе с ними сейчас в Украине находятся и белoрусские политзаключенные, освобожденные благодаря договоренностям с Америкой. В частности, среди них Мария Колесникова, Виктор Бабарико и другие. Я говорил сегодня с Марией. Рад, что люди наконец на свободе, — рассказал президент Украины.

Также он несколько раз общался с начальником главного управления украинской разведки Кириллом Будановым по ходу операции. По словам Зеленского, именно ГУР обеспечило вывоз людей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com