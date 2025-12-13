закрыть
14 декабря 2025, воскресенье, 0:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Это должно укрепить нашу решимость»

  • 13.12.2025, 23:14
«Это должно укрепить нашу решимость»

Глава Еврокомиссии высказалась об освобождении политзаключенных из белорусских тюрем.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала в соцсети Х освобождение из белорусских тюрем 123 политзаключенных:

«Это развитие событий должно укрепить нашу решимость. Решимость продолжать бороться за всех заключенных, остающихся за решеткой в Беларуси потому, что они имели мужество сказать власти правду», - написала Урсула фон дел Ляйен в своем микроблоге X.

«Борьба за права человека и справедливость в Беларуси должна продолжаться. Пока не исполнятся демократические надежды белорусского народа», - добавила глава Еврокомиссии.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук