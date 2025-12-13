«Это должно укрепить нашу решимость» 13.12.2025, 23:14

Глава Еврокомиссии высказалась об освобождении политзаключенных из белорусских тюрем.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала в соцсети Х освобождение из белорусских тюрем 123 политзаключенных:

«Это развитие событий должно укрепить нашу решимость. Решимость продолжать бороться за всех заключенных, остающихся за решеткой в Беларуси потому, что они имели мужество сказать власти правду», - написала Урсула фон дел Ляйен в своем микроблоге X.

«Борьба за права человека и справедливость в Беларуси должна продолжаться. Пока не исполнятся демократические надежды белорусского народа», - добавила глава Еврокомиссии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com