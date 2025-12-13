«Это должно укрепить нашу решимость»
- 13.12.2025, 23:14
Глава Еврокомиссии высказалась об освобождении политзаключенных из белорусских тюрем.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала в соцсети Х освобождение из белорусских тюрем 123 политзаключенных:
«Это развитие событий должно укрепить нашу решимость. Решимость продолжать бороться за всех заключенных, остающихся за решеткой в Беларуси потому, что они имели мужество сказать власти правду», - написала Урсула фон дел Ляйен в своем микроблоге X.
«Борьба за права человека и справедливость в Беларуси должна продолжаться. Пока не исполнятся демократические надежды белорусского народа», - добавила глава Еврокомиссии.