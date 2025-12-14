закрыть
14 декабря 2025, воскресенье, 1:56
«Соловьев заврался о Покровске»

  • 14.12.2025, 1:00
  • 1,052
Враг потерял темп и не может прорвать оборону.

Российские пропагандисты врут о полной оккупации Покровска Донецкой области. Враг не может продавить оборону ВСУ на севере города и применяет термобарическую артиллерию. Об этом сообщает Telegram украинскогом7 корпуса ДШВ.

В частности, вчера, 12 декабря, в Покровск приехал известный пропагандист РФ Владимир Соловьев. Он стоял в центре города с российским триколором, заявив о полной оккупации города.

В то же время украинские военные показали кадры, как дроном спокойно сбили флаг РФ на севере города. В 7 корпусе ДШВ отметили, что информация о полной оккупации является ложью, поскольку враг не в состоянии продавить украинскую оборону на севере Покровска.

Также военные добавили, что это уже четвертый раз, когда пропагандисты за последние полтора месяца объявили о захвате всего города, пытаясь выдать желаемое за действительное.

- Единственный аргумент - фото и видео из центральной части города. Противник не учел главное: эта информационная провокация работает только на тех, для кого телевизор - это еда. А Покровск - лишь незнакомое название на карте, - пишет 7 корпус ДШВ.

Украинские защитники отметили, что Силы обороны контролируют север Покровска. Здесь враг потерял темп. В то же время ВСУ продолжают активные наступательные для восстановления над каждым метром города.

