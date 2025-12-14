закрыть
14 декабря 2025, воскресенье, 5:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Путина оставили в дураках»

  • 14.12.2025, 5:00
«Путина оставили в дураках»

Эксперт раскрыл, что стало большой неожиданностью для россиян в Купянске.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал «24 Каналу», как Силам обороны удалось отбросить врага и сломать его планы. Он также отметил, как Купянская операция может повлиять на позицию США относительно войны в Украине.

Как украинцы осуществили успешную операцию в Купянске?

Кузан отметил, что освобождение Купянска – это пример комплексной операции. Город расположен на левом берегу реки Оскол, и для того, чтобы его деблокировать, нужно перерезать пути снабжения российской группировке, – в нескольких селах на правом берегу Оскола.

- Благодаря тому, что операция была грамотно построена и слажена, несмотря на то, что украинские силы на этом отрезке фронта были значительно меньше, чем российские, удалось быстро и успешно ее провести. Это то, чего не ждали россияне, и то, чего они не смогли достичь, даже обеспечивая контроль над этими территориями, – подчеркнул глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

В результате украинской операции в Купянске, российские войска оказались заблокированными в северной части города – фактически на его окраинах. Речь идет, по предварительной информации, об около 200 оккупантов, которые не имеют прямого сообщения со своими тылами. Россияне, по словам Сергея Кузана пытаются забрасывать им с помощью дронов боекомплект, воду, провизию, медикаменты.

Также в оперативном смысле произошел срыв планов врага по продвижению на север, в направлении на север Донецкой области. Соединение Купянского направления, который должен был продвигаться с севера на юг, и Лиманно-Северского, что двигался бы с востока на запад, должно, как заметил он, обеспечить россиянам контроль над севером Донецкой области.

Это бы означало, что враг мог бы давить с севера на агломерацию Святогорска, Славянска и Краматорска. Но Купянская операция сорвала эти планы врага.

- Более того, она пошила в дураки Владимира Путина, который говорил о том, что Купянск якобы находится под контролем России, – отметил Сергей Кузан.

Как в США восприняли успешные действия Украины в Купянске?

Также Купянская операция вызвала огласку в геополитической плоскости. Президент США заявлял, что Россия якобы все равно захватит украинские территории в Донецкой области, поэтому Украине, мол, надо отдать их бескровно. К тому же россияне давили на поле боя.

- Именно в этот момент в освобожденный Купянск наведывается президент Украины, на которого осуществляется давление со всех сторон. Его обращение оттуда приложило огромную работу Госдепу США и всем, кто отвечал за так называемый мирный трек в администрации Трампа, – отметил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Во властных коридорах в США, по его словам, сейчас обсуждают молниеносную операцию украинских сил в Купянске, которая создала много проблем для пророссийского крыла в американской власти. Поэтому есть надежда, что после этого его влияние будет уменьшаться в Вашингтоне.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук