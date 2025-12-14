«Путина оставили в дураках» 14.12.2025, 5:00

Эксперт раскрыл, что стало большой неожиданностью для россиян в Купянске.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал «24 Каналу», как Силам обороны удалось отбросить врага и сломать его планы. Он также отметил, как Купянская операция может повлиять на позицию США относительно войны в Украине.

Как украинцы осуществили успешную операцию в Купянске?

Кузан отметил, что освобождение Купянска – это пример комплексной операции. Город расположен на левом берегу реки Оскол, и для того, чтобы его деблокировать, нужно перерезать пути снабжения российской группировке, – в нескольких селах на правом берегу Оскола.

- Благодаря тому, что операция была грамотно построена и слажена, несмотря на то, что украинские силы на этом отрезке фронта были значительно меньше, чем российские, удалось быстро и успешно ее провести. Это то, чего не ждали россияне, и то, чего они не смогли достичь, даже обеспечивая контроль над этими территориями, – подчеркнул глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

В результате украинской операции в Купянске, российские войска оказались заблокированными в северной части города – фактически на его окраинах. Речь идет, по предварительной информации, об около 200 оккупантов, которые не имеют прямого сообщения со своими тылами. Россияне, по словам Сергея Кузана пытаются забрасывать им с помощью дронов боекомплект, воду, провизию, медикаменты.

Также в оперативном смысле произошел срыв планов врага по продвижению на север, в направлении на север Донецкой области. Соединение Купянского направления, который должен был продвигаться с севера на юг, и Лиманно-Северского, что двигался бы с востока на запад, должно, как заметил он, обеспечить россиянам контроль над севером Донецкой области.

Это бы означало, что враг мог бы давить с севера на агломерацию Святогорска, Славянска и Краматорска. Но Купянская операция сорвала эти планы врага.

- Более того, она пошила в дураки Владимира Путина, который говорил о том, что Купянск якобы находится под контролем России, – отметил Сергей Кузан.

Как в США восприняли успешные действия Украины в Купянске?

Также Купянская операция вызвала огласку в геополитической плоскости. Президент США заявлял, что Россия якобы все равно захватит украинские территории в Донецкой области, поэтому Украине, мол, надо отдать их бескровно. К тому же россияне давили на поле боя.

- Именно в этот момент в освобожденный Купянск наведывается президент Украины, на которого осуществляется давление со всех сторон. Его обращение оттуда приложило огромную работу Госдепу США и всем, кто отвечал за так называемый мирный трек в администрации Трампа, – отметил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Во властных коридорах в США, по его словам, сейчас обсуждают молниеносную операцию украинских сил в Купянске, которая создала много проблем для пророссийского крыла в американской власти. Поэтому есть надежда, что после этого его влияние будет уменьшаться в Вашингтоне.

