На свободу вышел водитель, который перегородил дорогу ОМОНу во время знаменитой акции на «Пушкинской» в 2020-м 6 14.12.2025, 9:12

7,674

Дмитрий Дубков

Его вывезли в Украину.

Дальнобойщик Дмитрий Дубков, приговоренный к семи годам лишения свободы, оказался в списке освобожденных белорусов, которые опубликовала украинская сторона. Мужчину задержали за участие в акции протеста в ночь с 9 на 11 августа 2020 года у станции метро «Пушкинская». Тогда он перегородил дорогу ОМОНу автомобилем коммунальной службы.

Напомним, что вчера Лукашенко освободил 123 политзаключенных.

Среди вышедших на свободу — лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, оппозиционный политик Павел Северинец, правозащитник Владимир Лобкович и ряд других узников совести.

Большинство помилованных были насильно вывезены на территорию Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com