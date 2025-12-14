закрыть
14 декабря 2025, воскресенье, 10:40
На свободу вышел водитель, который перегородил дорогу ОМОНу во время знаменитой акции на «Пушкинской» в 2020-м

6
  • 14.12.2025, 9:12
  • 7,674
Дмитрий Дубков

Его вывезли в Украину.

Дальнобойщик Дмитрий Дубков, приговоренный к семи годам лишения свободы, оказался в списке освобожденных белорусов, которые опубликовала украинская сторона. Мужчину задержали за участие в акции протеста в ночь с 9 на 11 августа 2020 года у станции метро «Пушкинская». Тогда он перегородил дорогу ОМОНу автомобилем коммунальной службы.

Напомним, что вчера Лукашенко освободил 123 политзаключенных.

Среди вышедших на свободу — лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, оппозиционный политик Павел Северинец, правозащитник Владимир Лобкович и ряд других узников совести.

Большинство помилованных были насильно вывезены на территорию Украины.

