На российских НПЗ вспыхнули масштабные пожары

4
  • 14.12.2025, 9:20
  • 5,378
На российских НПЗ вспыхнули масштабные пожары

В Афипском блэкаут, в Урюпинске — эвакуация жителей.

Нефтеперерабатывающие заводы в Ярославле, Краснодарском крае и Волгоградской области атакуют дроны. На НПЗ произошли возгорания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Ярославль

В Ярославле около 23:00 начали раздаваться звуки воздушной тревоги.

Позже на местном телевидении появилось предупреждение о беспилотной опасности.

В аэропорту Ярославля объявили план «Ковер», он не принимает и на отправляет рейсы.

Местные жители предполагают, что неизвестные дроны атаковали нефтезавод «Славнефть-ЯНОС».

Волгоградская область

Над городом Урюпинск Волгоградской области местные жители также заметили дроны.

Очевидцы сообщали о звуках взрывов и пожаре в районе местного нефтеперерабатывающего завода.

Впоследствии попадание обломков беспилотника в НПЗ подтвердил губернатор региона Андрей Бочаров. Он информировал, что в результате этого зафиксировано возгорание на нефтебазе.

Жителей домов, расположенных вокруг нефтебазы, эвакуируют.

Краснодарский край

В поселке Афипском Краснодарского края также были слышны взрывы.

Местные паблики со ссылкой на очевидцев писали о попадании в местный НПЗ.

Также появились сообщения о том, что в поселке исчез свет. В сети появились фото и видео обесточенного населенного пункта.

