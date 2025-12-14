На российских НПЗ вспыхнули масштабные пожары

На российских НПЗ вспыхнули масштабные пожары4
- 14.12.2025, 9:20
В Афипском блэкаут, в Урюпинске — эвакуация жителей.
Нефтеперерабатывающие заводы в Ярославле, Краснодарском крае и Волгоградской области атакуют дроны. На НПЗ произошли возгорания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Ярославль
В Ярославле около 23:00 начали раздаваться звуки воздушной тревоги.
Позже на местном телевидении появилось предупреждение о беспилотной опасности.
В аэропорту Ярославля объявили план «Ковер», он не принимает и на отправляет рейсы.
Местные жители предполагают, что неизвестные дроны атаковали нефтезавод «Славнефть-ЯНОС».
Волгоградская область
Над городом Урюпинск Волгоградской области местные жители также заметили дроны.
Очевидцы сообщали о звуках взрывов и пожаре в районе местного нефтеперерабатывающего завода.
Впоследствии попадание обломков беспилотника в НПЗ подтвердил губернатор региона Андрей Бочаров. Он информировал, что в результате этого зафиксировано возгорание на нефтебазе.
Жителей домов, расположенных вокруг нефтебазы, эвакуируют.
Краснодарский край
В поселке Афипском Краснодарского края также были слышны взрывы.
Местные паблики со ссылкой на очевидцев писали о попадании в местный НПЗ.
Также появились сообщения о том, что в поселке исчез свет. В сети появились фото и видео обесточенного населенного пункта.