Роберта Метсола: Беларусь будет свободна

  • 14.12.2025, 9:52
Роберта Метсола: Беларусь будет свободна
Роберта Метсола

Европарламент продолжит добиваться освобождения всех политических заключенных.

Глава Европарламента Роберта Метсола отреагировала на освобождение 123 политзаключенных в Беларуси. Политик заявила, что ЕС приветствует освобождение политзаключенных, но продолжит добиваться освобождения всех политических узников, включая Анджея Почобута.

«Я приветствую освобождение ряда политических заключенных в Беларуси, в том числе лауреатов премии Сахарова Марии Колесниковой и Алеся Беляцкого, который также является лауреатом Нобелевской премии мира.

Они столько всего пережили. Желаю им сил и возможности воссоединиться со своими семьями и близкими.

Европарламент продолжит добиваться освобождения всех политических заключенных в Беларуси, включая журналиста Анджея Почобута, которого мы наградим премией Сахарова в Страсбурге во вторник.

Тем, кто до сих пор находится за решеткой: мы вас не забудем. Беларусь будет свободна», — написала Роберта Метсола в Х.

Напомним, что вчера Лукашенко освободил 123 политзаключенных.

Среди вышедших на свободу — лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, оппозиционный политик Павел Северинец, правозащитник Владимир Лобкович и ряд других узников совести.

Большинство помилованных были насильно вывезены на территорию Украины.

