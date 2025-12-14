Роберта Метсола: Беларусь будет свободна

Роберта Метсола: Беларусь будет свободна1
Европарламент продолжит добиваться освобождения всех политических заключенных.
Глава Европарламента Роберта Метсола отреагировала на освобождение 123 политзаключенных в Беларуси. Политик заявила, что ЕС приветствует освобождение политзаключенных, но продолжит добиваться освобождения всех политических узников, включая Анджея Почобута.
«Я приветствую освобождение ряда политических заключенных в Беларуси, в том числе лауреатов премии Сахарова Марии Колесниковой и Алеся Беляцкого, который также является лауреатом Нобелевской премии мира.
Они столько всего пережили. Желаю им сил и возможности воссоединиться со своими семьями и близкими.
Европарламент продолжит добиваться освобождения всех политических заключенных в Беларуси, включая журналиста Анджея Почобута, которого мы наградим премией Сахарова в Страсбурге во вторник.
Тем, кто до сих пор находится за решеткой: мы вас не забудем. Беларусь будет свободна», — написала Роберта Метсола в Х.
Напомним, что вчера Лукашенко освободил 123 политзаключенных.
Среди вышедших на свободу — лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, оппозиционный политик Павел Северинец, правозащитник Владимир Лобкович и ряд других узников совести.
Большинство помилованных были насильно вывезены на территорию Украины.