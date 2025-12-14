«Столько лет ждали» 1 14.12.2025, 10:02

Сестра Марии Колесниковой рассказала о ее освобождении и вывозе в Украину.

Родные Марии Колесниковой пока не знают, как и когда получится встретиться с ней. Несмотря на это, они рады освобождению экс-политзаключенной, рассказала «Зеркалу» сестра Колесниковой Татьяна Хомич.

На вопрос журналистов о том, известно ли, когда семья сможет встретиться с Марией, Татьяна ответила отрицательно.

— Сейчас мы тоже будем выяснять, когда [они] смогут добраться до нас, [как именно это] будет. На самом деле, пока что это не очень понятно, — рассказала она.

По мнению сестры Колесниковой, освобожденных повезли в Украину спонтанно. И все для того, чтобы их «не смогли встретить здесь [в Литве]».

— Но я думаю, что самое важное — что они на свободе. А это [вывоз в Украину] - уже менее важный, второстепенный вопрос. Мы столько лет их ждали, и это мы уже решим, — уверена Хомич.

Еще до того, как стало известно, что политзаключенных повезут в Украину, Татьяна рассказывала «Зеркалу» о первом спустя много лет разговоре с сестрой.

— Он был короткий. Маша, конечно, очень рада была меня видеть. Говорила, что она меня любит, передает всем приветы. И благодарила усилия США, президента Трампа, белорусскую сторону за эти переговоры, за возможность быть на свободе. Она очень этому рада. Ждет с нетерпением, чтобы нас всех увидеть, обнять. Поэтому я была безмерно счастлива увидеть ее улыбку, — описывала Хомич.

Выглядела Мария Колесникова хорошо, добавила ее сестра. И поделилась, что очень ждет встречи, которой ждала и за которую боролась много лет.

Напомним, что вчера Лукашенко освободил 123 политзаключенных.

Среди вышедших на свободу — лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, оппозиционный политик Павел Северинец, правозащитник Владимир Лобкович и ряд других узников совести.

Большинство помилованных были насильно вывезены на территорию Украины.

