14 декабря 2025, воскресенье, 10:41
Долетели даже до Москвы: Россию атаковало более 200 БПЛА

  • 14.12.2025, 10:19
  • 1,580
Долетели даже до Москвы: Россию атаковало более 200 БПЛА

Аэропорты столицы РФ и Санкт-Петербурга парализованы.

В ночь на 14 декабря ряд российских регионов и временно оккупированный Крым атаковали неизвестные беспилотники: некоторые из них летели в направлении Москвы. В общем россияне заявляют о якобы сбитии 235 беспилотников.

Об этом сообщает «24 Канал» со ссылкой на минобороны РФ.

Что ночью происходило в России?

Неспокойно в России было еще с вечера 13 декабря. В период с 20:00 до 23:00 российская так называемая ПВО якобы перехватила и уничтожила 94 беспилотника самолетного типа.

Под основной атакой оказался временно оккупированный Крым – там зафиксировали более четырех десятков БпЛА.

Ночью ситуация стала еще более «тревожной»: из-за угрозы неизвестных дронов ограничения ввели в ряде российских аэропортов, в частности в московских «Домодедово» и «Жуковский», а также «Пулково» в Санкт-Петербурге.

Уже утром минобороны России отчиталось о «перехвате и уничтожении» 141 беспилотника:

35 – над территорией Брянской области,

32 – над территорией Крыма,

22 – над территорией Краснодарского края,

15 – над территорией Тульской области,

13 – над территорией Калужской области,

7 – над территорией Курской области,

4 – над территорией Рязанской области,

4 – над территорией Ростовской области,

3 – над территорией Белгородской области,

2 – над территорией Ленинградской области,

1 – над территорией Смоленской области,

1 – над территорией Псковской области,

1 – над территорией Новгородской области,

1 – над территорией Московского региона.

Всего в ночное время российская ПВО якобы перехватила и уничтожила 235 дронов.

Губернаторы регионов, над которыми сбивали беспилотники, также уже традиционно заявили, что пострадавших и разрушений в результате налета БпЛА якобы нет.

Какие объекты были под ударом?

В ночь на 14 декабря под атаку в очередной раз попали российские нефтеперерабатывающие заводы. СМИ утверждают, что на Урюпинском нефтеперерабатывающем заводе, что в Волгоградской области, произошел пожар. Есть вероятность, что именно туда прилетели дроны.

К тому же местные сообщили о взрывах и вспышках в небе в районе Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Также, вероятно, пострадали дома в близлежащих районах.

По данным СМИ, под атаку дронов в Ярославле мог также попасть нефтезавод «Славнефть-ЯНОС».

