Аркадий Мошес: Европа оказалась гораздо более «зубастой», чем думали в Москве и в Вашингтоне 14.12.2025

1,916

Аркадий Мошес

Снятие американских санкций с белорусского калия не поможет Лукашенко.

США снимают санкции с беларуского калия, в то время как ограничения ЕС и национальные санкции Литвы продолжают действовать. Это значит, что союзники все дальше расходятся по белорусскому вопросу?

«Филин» спросил у политолога Аркадия Мошеса, кто может выиграть от очередной серии переговоров Минска и Вашингтона.

— Задаваться вопросом, является ли это очередной проверкой на прочность трансатлантического сотрудничества — уже, честно говоря, не приходится, — отметил директор исследовательских программ Восточного соседства и России Финского института международных отношений Аркадий Мошес, — потому что от этого единства уже мало что осталось.

Трамп весь этот год ведет себя таким образом, чтобы подчеркивать: его отношения с Европой более не основаны на единстве взглядов, это отношения в том числе коммерческие. На мой взгляд, он не сильно задумывается о единстве и сотрудничестве в сфере безопасности с Европой. Это не ново, хотя об этом можно только сожалеть.

Тут интересно другое. Абсолютно непонятно целеполагание Трампа и его непоследовательность. Зачем одновременно брать сторону Москвы в переговорах с Украиной — давить на Украину и лично на Зеленского, делая Путину приятное, и одновременно злить Путина, заигрывая с Лукашенко (не обязательно через голову, но все-таки за спиной у Путина)?

Как это может работать, я не понимаю.

В результате, констатирует политолог, у Трампа получается и усиление конфликта с Европой, и усложнение отношений, прежде всего психологического плана, с Путиным. Объяснение этому Аркадий Мошес видит лишь одно:

— Европа оказалась гораздо более «зубастой», более субъектной, чем думали в Москве и в Вашингтоне. Трамп очевидно раздосадован и раздражен позицией Европы в отношении украинского конфликта. Поэтому он не задумывается и для того, чтобы насолить Европе, идет на такие поступки, которые будут иметь хоть и не стратегические, но негативные последствия в отношениях Америки с Россией.

На практике же, говорит эксперт, возможно, что снятие американских санкций с белорусского калия не приведет ни к каким значимым последствиям — потому что здесь играет роль именно позиция Европы. И если та не захочет пропускать по своей территории удобрения из РБ, то и не будет этого делать.

— При этом я не жду, что администрация Трампа будет серьезно давить на Европу в этом вопросе, — добавляет он. — С точки зрения получения красивого пиара и новых красивых фото, американцев вполне устраивает такой размен: освобождение какого-то реального количества политзаключенных на абсолютно формальную и ничего на практике не значащую процедуру снятия санкция на экспорт удобрений.

