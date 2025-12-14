закрыть
14 декабря 2025, воскресенье, 11:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Аркадий Мошес: Европа оказалась гораздо более «зубастой», чем думали в Москве и в Вашингтоне

  • 14.12.2025, 10:38
  • 1,916
Аркадий Мошес: Европа оказалась гораздо более «зубастой», чем думали в Москве и в Вашингтоне
Аркадий Мошес

Снятие американских санкций с белорусского калия не поможет Лукашенко.

США снимают санкции с беларуского калия, в то время как ограничения ЕС и национальные санкции Литвы продолжают действовать. Это значит, что союзники все дальше расходятся по белорусскому вопросу?

«Филин» спросил у политолога Аркадия Мошеса, кто может выиграть от очередной серии переговоров Минска и Вашингтона.

— Задаваться вопросом, является ли это очередной проверкой на прочность трансатлантического сотрудничества — уже, честно говоря, не приходится, — отметил директор исследовательских программ Восточного соседства и России Финского института международных отношений Аркадий Мошес, — потому что от этого единства уже мало что осталось.

Трамп весь этот год ведет себя таким образом, чтобы подчеркивать: его отношения с Европой более не основаны на единстве взглядов, это отношения в том числе коммерческие. На мой взгляд, он не сильно задумывается о единстве и сотрудничестве в сфере безопасности с Европой. Это не ново, хотя об этом можно только сожалеть.

Тут интересно другое. Абсолютно непонятно целеполагание Трампа и его непоследовательность. Зачем одновременно брать сторону Москвы в переговорах с Украиной — давить на Украину и лично на Зеленского, делая Путину приятное, и одновременно злить Путина, заигрывая с Лукашенко (не обязательно через голову, но все-таки за спиной у Путина)?

Как это может работать, я не понимаю.

В результате, констатирует политолог, у Трампа получается и усиление конфликта с Европой, и усложнение отношений, прежде всего психологического плана, с Путиным. Объяснение этому Аркадий Мошес видит лишь одно:

— Европа оказалась гораздо более «зубастой», более субъектной, чем думали в Москве и в Вашингтоне. Трамп очевидно раздосадован и раздражен позицией Европы в отношении украинского конфликта. Поэтому он не задумывается и для того, чтобы насолить Европе, идет на такие поступки, которые будут иметь хоть и не стратегические, но негативные последствия в отношениях Америки с Россией.

На практике же, говорит эксперт, возможно, что снятие американских санкций с белорусского калия не приведет ни к каким значимым последствиям — потому что здесь играет роль именно позиция Европы. И если та не захочет пропускать по своей территории удобрения из РБ, то и не будет этого делать.

— При этом я не жду, что администрация Трампа будет серьезно давить на Европу в этом вопросе, — добавляет он. — С точки зрения получения красивого пиара и новых красивых фото, американцев вполне устраивает такой размен: освобождение какого-то реального количества политзаключенных на абсолютно формальную и ничего на практике не значащую процедуру снятия санкция на экспорт удобрений.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук