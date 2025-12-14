закрыть
14 декабря 2025, воскресенье, 11:00
«Россияне ударили по капитанскому мостику»

  • 14.12.2025, 10:44
«Россияне ударили по капитанскому мостику»

Спикер ВСУ раскрыл детали дроновой атаки РФ на турецкое судно.

Дрон-камикадзе страны-агрессора РФ ударил прямо в рубку турецкое судно VIVA, которое направлялось в Египет с грузом украинского подсолнечного масла на борту.

Об этом в комментарии liga.net 13 декабря сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Как заявил офицер, за минувшие два дня оккупанты атаковали уже четыре судна, которыми владеют турецкие компании.

«Если предыдущие три были повреждены в порту, то судно VIVA было повреждено в открытом море. Его целенаправленно атаковал дрон-камикадзе. Судно в море, несмотря на свои размеры — это небольшая динамическая цель и чтобы в него попасть надо постараться», — сказал Плетенчук

По словам спикера ВМС ВСУ, когда дрон ведет охоту на движущийся объект в акватории, то это можно расценить исключительно как целенаправленную атаку и никак иначе.

«Дрон-камикадзе ударил в рубку. Не просто куда-то, а именно в (капитанский — ред.) мостик, туда, где находится персонал, который управляет судном», — сказал он.

Также спикер ВМС ВСУ отметил, что подобные атаки оккупантами судов в открытом море также происходят не в первый раз.

«Суда атаковались и раньше в исключительной морской экономической зоне Украины. Всего более 130 судов было повреждено россиянами за период полномасштабного вторжения. Поэтому сказать, что это что-то новое со стороны россиян я точно не могу», — подытожил он.

Ранее 13 декабря представители Военно-морских сил Украины сообщили, что Россия атаковала гражданское судно, которое транспортировало украинское подсолнечное масло в Египет.

«13 ноября 2025 года страна-агрессор в очередной раз совершила атаку на гражданское судно. РФ нанесла целенаправленный удар с помощью БПЛА по турецкому судну VIVA, которое направлялось в Египет с подсолнечным маслом на борту», — заявили украинские офицеры.

Как отметили в ВМС ВСУ, что проход осуществлялся через зерновой коридор, а на борту судна находились 11 граждан Турции.

