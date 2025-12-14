Тройка черных лебедей для Путина 2 14.12.2025, 11:09

В России может зазвучать «Лебединое озеро».

Экс-разведчик Юрий Швец предложил Украине делать ставку на Европу, пытаясь создать крепкий союз, а не на США.

«Украине нужно требовать юридический формат того, что происходит. Мы внесли с вами два пункта пожеланий. Первый: основой должно быть международное право. Зеленский пришел к этой мысли и сказал это. Ура! Затем, ратификация. Он это сказал. Теперь еще и разжевал это: через ратификацию документа Сенатом. Блестяще, но нужно идти дальше. Украине нужно сказать: «Мы принимаем только то, что имеет юридическую силу. Не кулуарные документы, а международный договор». Этот документ должен готовиться как международный договор, а не на коленке Дмитриева, Ушакова, Лаврова или кого-либо еще», - заявил Юрий Швец.

Суть своего предложения по спасению Украины от посягательств на ее территорию под видом мирного плана экс-разведчик озвучил на своем YouTube-канале.

«Если таким образом поставить вопрос, что Украина готова рассматривать только то, что имеет юридическую силу, а не писульки, то это блокирует любые бумажки Уиткоффа и Кушнера, это «убивает договорняк» и выбивает фундамент «плана 28». Украине надо обратиться к европейцам. Они понимают, что Европа и Украина сейчас в одной лодке. Надо объединить усилия. Они помогут это все оформить. Иногда пугают, что Трамп расстроится и уйдет вообще от этого процесса. Никуда он не уйдет. Вы видите, сколько он переносит эти «красные линии», дедлайн», - пояснил военный эксперт.

По поводу того, как быстрее закончить войну в Украине, Швец сказал следующее: «Ничего он не бросит. У Путина тоже проблемы с экономикой. Вчера он говорил, что России нужны инвесторы, как сообщает правительство, а для этого нужно окончание войны, для этого нужен договор. России нужны инвесторы, потому что доходов нет, все рушится. Чуть-чуть Трампу нужно закрутить кран. Даже не ему, а дать возможность Конгрессу принять независимый от президента законопроект Линдси Грэма. Вот вам и «Лебединое озеро». Вот вам и тройка черных лебедей».

