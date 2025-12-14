Жена Алеся Беляцкого: Первое, что сказала мужу — я его люблю 1 14.12.2025, 11:21

Наталья Пинчук

Фото: Белсат

Наталья Пинчук поблагодарила американскую сторону за помощь в освобождении.

Вчера, 13 декабря, Лукашенко освободил 123 политзаключенных.

Среди вышедших на свободу — лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий

«Сегодня я каждую минуту смотрела на часы и проверяла телефон, чтобы не пропустить эту новость», — рассказала жена Алеся Беляцкого Наталья Пинчук агентству AFP (перевод — DW) в Осло, где она сейчас живет.

Затем ей позвонили из американской делегации, которая участвовала в освобождении белорусских политзаключенных.

— Первые слова, которые я ему сказала, были о том, что я его люблю, что посылаю ему поцелуй и что я счастлива слышать его голос, — рассказала супруга нобелевского лауреата.

Она поблагодарила американскую сторону за помощь. По информации DW, Наталья Пинчук отправляется из Норвегии в Литву, к мужу.

