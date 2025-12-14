Жена Алеся Беляцкого: Первое, что сказала мужу — я его люблю

Жена Алеся Беляцкого: Первое, что сказала мужу — я его люблю1
- 14.12.2025, 11:21
- 2,032
Наталья Пинчук поблагодарила американскую сторону за помощь в освобождении.
Вчера, 13 декабря, Лукашенко освободил 123 политзаключенных.
Среди вышедших на свободу — лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий
«Сегодня я каждую минуту смотрела на часы и проверяла телефон, чтобы не пропустить эту новость», — рассказала жена Алеся Беляцкого Наталья Пинчук агентству AFP (перевод — DW) в Осло, где она сейчас живет.
Затем ей позвонили из американской делегации, которая участвовала в освобождении белорусских политзаключенных.
— Первые слова, которые я ему сказала, были о том, что я его люблю, что посылаю ему поцелуй и что я счастлива слышать его голос, — рассказала супруга нобелевского лауреата.
Она поблагодарила американскую сторону за помощь. По информации DW, Наталья Пинчук отправляется из Норвегии в Литву, к мужу.