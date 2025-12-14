закрыть
Президент ПАСЕ: Это действительно великолепная новость в конце года!

  • 14.12.2025, 11:39
Президент ПАСЕ: Это действительно великолепная новость в конце года!
Теодорос Русопулос
Фото: Getty Images

В Парламентской ассамблее Совета Европы отреагировали на освобождение белорусских политзаключенных.

13 декабря в Беларуси освободили 123 политических заключенных. Всех их вывезли за границу, в основном в Украину.

Европейские политики отреагировали на освобождение белорусских политзаключенных.

Теодорос Русопулос, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, написал в Х:

«Очень рад узнать, что лауреаты Премии Вацлава Гавела Мария Колесникова и Алесь Беляцкий только что были освобождены из тюрьмы вместе со 121 другими политическими заключенными! Это действительно великолепная новость в конце года, полного вызовов и проблем!».

Напомним, что вчера Лукашенко освободил 123 политзаключенных.

Среди вышедших на свободу — лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, оппозиционный политик Павел Северинец, правозащитник Владимир Лобкович и ряд других узников совести.

Большинство помилованных были насильно вывезены на территорию Украины.

