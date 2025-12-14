Президент ПАСЕ: Это действительно великолепная новость в конце года! 1 14.12.2025, 11:39

Теодорос Русопулос

Фото: Getty Images

В Парламентской ассамблее Совета Европы отреагировали на освобождение белорусских политзаключенных.

13 декабря в Беларуси освободили 123 политических заключенных. Всех их вывезли за границу, в основном в Украину.

Европейские политики отреагировали на освобождение белорусских политзаключенных.

Теодорос Русопулос, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, написал в Х:

«Очень рад узнать, что лауреаты Премии Вацлава Гавела Мария Колесникова и Алесь Беляцкий только что были освобождены из тюрьмы вместе со 121 другими политическими заключенными! Это действительно великолепная новость в конце года, полного вызовов и проблем!».

Extremely happy to learn that #VaclavHavelPrize winners @by_kalesnikava and Ales Bialiatski have just been freed from prison together with 121 other political prisoners !



This a truly miraculous news at the end of the year filled with challenges and problems!@PACE_News https://t.co/rfPK4vLOhU pic.twitter.com/UnrjcczMdg — Theodoros Rousopoulos (@PACE_President) December 13, 2025

Напомним, что вчера Лукашенко освободил 123 политзаключенных.

Среди вышедших на свободу — лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, оппозиционный политик Павел Северинец, правозащитник Владимир Лобкович и ряд других узников совести.

Большинство помилованных были насильно вывезены на территорию Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com