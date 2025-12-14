Президент ПАСЕ: Это действительно великолепная новость в конце года!1
- 14.12.2025, 11:39
В Парламентской ассамблее Совета Европы отреагировали на освобождение белорусских политзаключенных.
13 декабря в Беларуси освободили 123 политических заключенных. Всех их вывезли за границу, в основном в Украину.
Европейские политики отреагировали на освобождение белорусских политзаключенных.
Теодорос Русопулос, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, написал в Х:
«Очень рад узнать, что лауреаты Премии Вацлава Гавела Мария Колесникова и Алесь Беляцкий только что были освобождены из тюрьмы вместе со 121 другими политическими заключенными! Это действительно великолепная новость в конце года, полного вызовов и проблем!».
Extremely happy to learn that #VaclavHavelPrize winners @by_kalesnikava and Ales Bialiatski have just been freed from prison together with 121 other political prisoners !— Theodoros Rousopoulos (@PACE_President) December 13, 2025
This a truly miraculous news at the end of the year filled with challenges and problems!@PACE_News https://t.co/rfPK4vLOhU pic.twitter.com/UnrjcczMdg
Напомним, что вчера Лукашенко освободил 123 политзаключенных.
Среди вышедших на свободу — лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, оппозиционный политик Павел Северинец, правозащитник Владимир Лобкович и ряд других узников совести.
Большинство помилованных были насильно вывезены на территорию Украины.