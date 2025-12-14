закрыть
Бойцы «Хартии» прорвали оборону россиян и проводят зачистку в центре Купянска

  • 14.12.2025, 11:49
Бойцы «Хартии» прорвали оборону россиян и проводят зачистку в центре Купянска
иллюстративное фото

Украинские военные вышли на правый берег реки Оскол.

Силы обороны Украины продолжают наступление в направлении Купянска Харьковской области и на окраинах города. В частности, украинские военные продвинулись в центре Купянска, где продолжаются зачистки. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что журналист и боец 13-й бригады оперативного назначения НГУ «Хартия» Юрий Бутусов рассказал на своей странице в Facebook, что украинские войска полностью контролируют микрорайон Юбилейный на юго-западе Купянска. Он добавил, что это помешает россиянам удержать любые позиции, оставшиеся на юге города.

Журналист рассказал, что украинские войска освободили Тищенковку до 24 сентября, Кондрашовку - до 9 октября, а Радьковку - до 11 октября. По его словам, это позволило украинским бойцам прорвать российскую оборону в этом районе.

Также Бутусов сообщил, что украинские военные вышли на правый берег реки Оскол и до 21 октября перерезали российские наземные линии связи к Купянску с севера. В то же время россияне создали зону повышенной опасности поражения БПЛА на Купянском направлении.

Кроме того, геолокационные кадры, опубликованные 12 и 13 декабря, свидетельствуют о том, что российские диверсионные группы все еще находятся в северной и западной частях города, подчеркнули в ISW.

Также начальник штаба украинского батальона беспилотников заявил в разговоре с аналитиками, что оккупанты все еще пытаются проникнуть в Купянск. По его словам, чаще всего враг пытается зайти пешими группами.

В ISW отметили, что российские «военкоры» ранее сообщали о продвижении Сил обороны Украины в микрорайон Юбилейный и на северо-запад от Купянска, а также заявляли о тяжелых боях вблизи Мирового и Радьковки. Некоторые российские «военкоры» даже признали потерю Радьковки.

Кроме того, в отчете говорится о продвижении украинских подразделений на юго-восток от Петропавловки. Россияне пытаются сдержать наступление Сил обороны, но они несут огромные потери.

