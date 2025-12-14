AliExpress перевел белорусские аккаунты на расчеты в рублях без права выбора валюты 14.12.2025, 11:52

Получается дороже?

Пользователи AliExpress из Беларуси заметили, что торговая площадка перевела их аккаунты на расчеты в белорусских рублях. Возможность выбрать доллар или другую валюту в приложении и на сайте стала недоступной — поле запроса отображается неактивным (серым), пишет «Смартпресс».

В обсуждении в интернете этого обновления белорусы отмечают, что курс на площадке заметно выше официального и банковского: вместо 2,89 рубля за доллар AliExpress предъявляет курс 3,15−3,19 рубля. По словам пользователей, это приводит к удорожанию покупок на 8−10%.

Ситуацию усугубляет многоступенчатая конвертация: цена отображается в беларусских рублях, списание происходит в долларах, а затем банк снова переводит сумму в рубли — иногда через евро (в зависимости от карты и банка). В результате итоговая сумма оказывается выше ожидаемой, сетуют беларусы.

Попытки обойти ограничения с помощью VPN, разных браузеров или чистка cookie дают лишь временный эффект или не работают вообще. На фоне ранее введенного НДС пользователи все чаще называют AliExpress «фактически отключенным» для Беларуси.

Неизвестно, временное это изменение или уже постоянное.

