Глава МИД Германии: Наша цель — освобождение всех политзаключенных в Беларуси
- 14.12.2025, 12:01
За решеткой остается еще много узников совести.
13 декабря после встречи Лукашенко со спецпосланником США по делам Беларуси Джоном Коулом в Беларуси освободили 123 политических заключенных. Всех их вывезли за границу, в основном в Украину.
Европейские политики отреагировали на освобождение белорусских политзаключенных.
«Я очень рад освобождению Марии Колесниковой, Виктора Бабарико, Алеся Беляцкого, Максима Знака и более 100 других заключенных в Беларуси. Я благодарю правительство США за его усилия», — написал в Х министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Как и Каллас, он написал, что целью германского правительства «остается освобождение всех, кто по-прежнему находится в заключении по политическим мотивам».
Ich bin sehr erleichtert über die Freilassung von Maria #Kalesnikava, Wiktor #Babariko, Ales #Bialiatski, Maxim #Znak und über 100 weiterer Gefangener in #Belarus. Ich danke der US-Regierung 🇺🇸für ihren Einsatz. 1/2— Johann Wadephul (@AussenMinDE) December 13, 2025
Напомним, что вчера Лукашенко освободил 123 политзаключенных.
Среди вышедших на свободу — лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, оппозиционный политик Павел Северинец, правозащитник Владимир Лобкович и ряд других узников совести.
Большинство помилованных были насильно вывезены на территорию Украины.