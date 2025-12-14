Глава МИД Германии: Наша цель — освобождение всех политзаключенных в Беларуси 14.12.2025, 12:01

Йоханн Вадефуль

Фото: Getty Images

За решеткой остается еще много узников совести.

13 декабря после встречи Лукашенко со спецпосланником США по делам Беларуси Джоном Коулом в Беларуси освободили 123 политических заключенных. Всех их вывезли за границу, в основном в Украину.

Европейские политики отреагировали на освобождение белорусских политзаключенных.

«Я очень рад освобождению Марии Колесниковой, Виктора Бабарико, Алеся Беляцкого, Максима Знака и более 100 других заключенных в Беларуси. Я благодарю правительство США за его усилия», — написал в Х министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Как и Каллас, он написал, что целью германского правительства «остается освобождение всех, кто по-прежнему находится в заключении по политическим мотивам».

Ich bin sehr erleichtert über die Freilassung von Maria #Kalesnikava, Wiktor #Babariko, Ales #Bialiatski, Maxim #Znak und über 100 weiterer Gefangener in #Belarus. Ich danke der US-Regierung 🇺🇸für ihren Einsatz. 1/2 — Johann Wadephul (@AussenMinDE) December 13, 2025

Напомним, что вчера Лукашенко освободил 123 политзаключенных.

Среди вышедших на свободу — лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, оппозиционный политик Павел Северинец, правозащитник Владимир Лобкович и ряд других узников совести.

Большинство помилованных были насильно вывезены на территорию Украины.

