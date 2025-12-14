закрыть
14 декабря 2025, воскресенье, 12:17
В эфире госрадио РФ прозвучала неудобная для Кремля правда

  • 14.12.2025, 12:02
  • 1,624
В эфире госрадио РФ прозвучала неудобная для Кремля правда

Пропагандисты взбунтовались?

В РФ начали активно и публично обсуждать то, что Кремль войной против Украины загнал страну в глубокую зависимость от восточного соседа - Китая.

В студии радио «Комсомольская правда», которое считается одной из ключевых медиаплощадок кремлевской пропаганды, прозвучала редкая откровенность о реальном положении российской экономики, пишет «Диалог.UA».

Востоковед и Z-политолог Николай Севостьянов в прямом эфире констатировал, что Россия оказалась младшим и уязвимым партнером Китая, полностью зависящим от его интересов. Пекин последовательно расширяет свое экономическое присутствие в России.

Эксперт отметил, что китайские компании активно вытесняют других игроков, прежде всего, в автомобильной отрасли, на рынке микроэлектроники и в сегменте потребительских товаров. Севостьянов подчеркнул, что Китай действует строго прагматично и продвигает только то, что выгодно ему самому. Вместо передачи знаний и запуска совместных технологических проектов Россия получает конечный товар, не влияя на его производство.

«Китай пытается проводить (в РФ - ред.) максимальную экономическую экспансию, захватывать рынок там, где он может его захватить. Прежде всего, это касается автопрома, продажи микроэлектроники и так далее. Китай делает то, что отвечает его интересам… С одной стороны, у нас в торговом балансе с Китаем сальдо положительное, мы продаем туда больше, чем получаем. Другое дело, что мы продаем туда ресурсы: нефть, газ, древесину… Взамен мы получаем автомобили, которые заполонили российский рынок, китайские смартфоны, бытовую технику, что не очень долговечно и не способствует развитию страны», - рассказал Z-эксперт.

Севостьянов прямо заявил, что Китай сознательно избегает поставок технологий в Россию и не заинтересован в ее технологическом росте. Он пояснил это сразу несколькими причинами. С одной стороны, китайские корпорации опасаются попасть под западные санкции, поскольку активно работают на рынках Европы и США.

С другой, сам Китай как государство не хочет усиливать Россию и превращать ее в потенциального конкурента. Пекин вполне устраивает слабый и зависимый партнер, у которого можно с большими дисконтами покупать себе ресурсы.

Это признание, прозвучавшее на лояльной Кремлю радиостанции, наглядно показывает последствия изоляционной политики Москвы и ее конфликта с цивилизованным миром. Россия все глубже погружается в зависимость от Китая, теряя экономическую самостоятельность и будущее.

