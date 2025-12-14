закрыть
Нобелевский лауреат Алесь Беляцкий впервые за три года встретился с женой

  • 14.12.2025, 12:21
  • 2,148
Нобелевский лауреат Алесь Беляцкий впервые за три года встретился с женой
Наталья Пинчук и Алесь Беляцкий

Трогательные кадры.

Нобелевский лауреат Алесь Беляцкий, освобожденный из тюрьмы 13 декабря, встретился с женой Натальей Пинчук.

Первая за три года встреча состоялась в аэропорту Вильнюса, куда прилетела Наталья, сообщает «Радыё Рацыя».

«Радыё Свабода» также опубликовало трогательные кадры.

Напомним, что вчера Лукашенко освободил 123 политзаключенных.

Среди вышедших на свободу — лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, оппозиционный политик Павел Северинец, правозащитник Владимир Лобкович и ряд других узников совести.

Большинство помилованных были насильно вывезены на территорию Украины.

