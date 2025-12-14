закрыть
14 декабря 2025, воскресенье, 13:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Порхай, как бабочка, жаль, как пчела»

  • 14.12.2025, 12:29
  • 1,294
«Порхай, как бабочка, жаль, как пчела»

ВСУ создали «мини-РСЗО», способные бить по оккупантам «Градами»

Стало известно, что у ВСУ появилось новое оружие для создания которого не понадобилось долгих разработок конструкторских бюро и множества контрактов на производство.

Умелые умы и руки украинских военных установили на немецкий автомобиль BMW направляющие от БМ-21 «Град», бьющие 122-мм снарядами.

Видео ракетных залпов из мини-РСЗО опубликовали в Telegran-канале «Украина 365».

«Порхай, как бабочка, жаль, как пчела», - сказал однажды великий боксер Мохамед Али и был прав. Новые самодельные РСЗО имеют высокую мобильность, поэтому предназначены для быстрого развертывания на позиции, нанесения ракетных ударов и оперативного отступления.

На видео показан седан BMW 740i серии E38, новое РСЗО, предположительно, используется военнослужащим 7-го батальона 114-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук