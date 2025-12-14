«Порхай, как бабочка, жаль, как пчела» 14.12.2025, 12:29

1,294

ВСУ создали «мини-РСЗО», способные бить по оккупантам «Градами»

Стало известно, что у ВСУ появилось новое оружие для создания которого не понадобилось долгих разработок конструкторских бюро и множества контрактов на производство.

Умелые умы и руки украинских военных установили на немецкий автомобиль BMW направляющие от БМ-21 «Град», бьющие 122-мм снарядами.

Видео ракетных залпов из мини-РСЗО опубликовали в Telegran-канале «Украина 365».

«Порхай, как бабочка, жаль, как пчела», - сказал однажды великий боксер Мохамед Али и был прав. Новые самодельные РСЗО имеют высокую мобильность, поэтому предназначены для быстрого развертывания на позиции, нанесения ракетных ударов и оперативного отступления.

На видео показан седан BMW 740i серии E38, новое РСЗО, предположительно, используется военнослужащим 7-го батальона 114-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ.

