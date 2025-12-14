Гитанас Науседа: На свободу вышли смелые борцы за демократию 14.12.2025, 12:48

Гитанас Науседа

Фото: DELFI

Литва поддерживает всех в Беларуси, кто борется за свободу.

Европейские политики отреагировали на освобождение 123 белорусских политзаключенных 13 декабря.

Гитанас Науседа, президент Литвы, куда вывезли 9 из освобожденных политзаключенных, написал на своей странице в социальной сети Х:

«Я приветствую освобождение 123 политических заключенных в Беларуси. Среди них — смелые борцы за демократию: Мария Колесникова и Алесь Беляцкий. Они проявили невероятную храбрость. Желаю им сил для воссоединения со своими семьями. Литва поддерживает их и всех, кто борется за свободу»

Напомним, что вчера Лукашенко освободил 123 политзаключенных.

Среди вышедших на свободу — лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, оппозиционный политик Павел Северинец, правозащитник Владимир Лобкович и ряд других узников совести.

Большинство помилованных были насильно вывезены на территорию Украины.

