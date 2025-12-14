Гитанас Науседа: На свободу вышли смелые борцы за демократию
- 14.12.2025, 12:48
Литва поддерживает всех в Беларуси, кто борется за свободу.
Европейские политики отреагировали на освобождение 123 белорусских политзаключенных 13 декабря.
Гитанас Науседа, президент Литвы, куда вывезли 9 из освобожденных политзаключенных, написал на своей странице в социальной сети Х:
«Я приветствую освобождение 123 политических заключенных в Беларуси. Среди них — смелые борцы за демократию: Мария Колесникова и Алесь Беляцкий. Они проявили невероятную храбрость. Желаю им сил для воссоединения со своими семьями. Литва поддерживает их и всех, кто борется за свободу»
I welcome the release of 123 political prisoners from Belarus. Among them are courageous voices for democracy: Maria Kalesnikava and Ales Bialiatski.— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) December 13, 2025
They have shown remarkable courage. I wish them strength as they reunite with their families.
Lithuania stands with them and…
Напомним, что вчера Лукашенко освободил 123 политзаключенных.
Среди вышедших на свободу — лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, оппозиционный политик Павел Северинец, правозащитник Владимир Лобкович и ряд других узников совести.
Большинство помилованных были насильно вывезены на территорию Украины.