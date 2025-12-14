Алесь Беляцкий: В моем случае стены у тюрьмы оказались «стеклянные»
- 14.12.2025, 13:19
- 1,732
Нобелевский лауреат дал интервью в аэропорту Вильнюса.
Освобожденный из колонии правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий встретился в Вильнюсе со своей женой Натальей Пинчук. Видео встречи опубликовало «Радыё Свабода».
Наталья Пинчук прилетела в Вильнюс из Осло и впервые за последние три года смогла увидеть своего мужа. Встреча произошла в вильнюсском аэропорту.
Алесь Беляцкий рассказал журналистам, что пока его везли в Литву он смог пообщаться с женой по телефону, который ему дали американские дипломаты.
Наталья Пинчук говорит, что об освобождении мужа узнала тоже от дипломатов. На вопрос о теперешних планах на жизнь, женщина ответила так:
«Пока никаких. Я привыкла жить одним днем, так что, наверное, эта привычка не скоро пройдет. Будет день, будет жизнь, увидим».
Алесь Беляцкий рассказал, что за время заключения у него с женой месяцами не было контакта. За 2025 год ему передали от нее только одно письмо, Наталье же не дошло ни одного.
«В моем случае, стены у тюрьмы оказались „стеклянные“ — всегда находились люди, не часто, но раз в несколько месяцев, которым я доверял, которые связывались с моей женой и рассказывали, как у меня ситуация», — говорит Алесь.
Беляцкий выразил надежду, что освобождение политзаключенных продолжится.
Напомним, что вчера Лукашенко освободил 123 политзаключенных.
Среди вышедших на свободу — лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, оппозиционный политик Павел Северинец, правозащитник Владимир Лобкович и ряд других узников совести.
Большинство помилованных были насильно вывезены на территорию Украины.