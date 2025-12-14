Алесь Беляцкий: В моем случае стены у тюрьмы оказались «стеклянные» 14.12.2025, 13:19

1,732

Нобелевский лауреат дал интервью в аэропорту Вильнюса.

Освобожденный из колонии правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий встретился в Вильнюсе со своей женой Натальей Пинчук. Видео встречи опубликовало «Радыё Свабода».

Наталья Пинчук прилетела в Вильнюс из Осло и впервые за последние три года смогла увидеть своего мужа. Встреча произошла в вильнюсском аэропорту.

Алесь Беляцкий рассказал журналистам, что пока его везли в Литву он смог пообщаться с женой по телефону, который ему дали американские дипломаты.

Наталья Пинчук говорит, что об освобождении мужа узнала тоже от дипломатов. На вопрос о теперешних планах на жизнь, женщина ответила так:

«Пока никаких. Я привыкла жить одним днем, так что, наверное, эта привычка не скоро пройдет. Будет день, будет жизнь, увидим».

Алесь Беляцкий рассказал, что за время заключения у него с женой месяцами не было контакта. За 2025 год ему передали от нее только одно письмо, Наталье же не дошло ни одного.

«В моем случае, стены у тюрьмы оказались „стеклянные“ — всегда находились люди, не часто, но раз в несколько месяцев, которым я доверял, которые связывались с моей женой и рассказывали, как у меня ситуация», — говорит Алесь.

Беляцкий выразил надежду, что освобождение политзаключенных продолжится.

Напомним, что вчера Лукашенко освободил 123 политзаключенных.

Среди вышедших на свободу — лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, оппозиционный политик Павел Северинец, правозащитник Владимир Лобкович и ряд других узников совести.

Большинство помилованных были насильно вывезены на территорию Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com