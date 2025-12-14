закрыть
14 декабря 2025, воскресенье, 13:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Алесь Беляцкий: В моем случае стены у тюрьмы оказались «стеклянные»

  • 14.12.2025, 13:19
  • 1,732
Алесь Беляцкий: В моем случае стены у тюрьмы оказались «стеклянные»

Нобелевский лауреат дал интервью в аэропорту Вильнюса.

Освобожденный из колонии правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий встретился в Вильнюсе со своей женой Натальей Пинчук. Видео встречи опубликовало «Радыё Свабода».

Наталья Пинчук прилетела в Вильнюс из Осло и впервые за последние три года смогла увидеть своего мужа. Встреча произошла в вильнюсском аэропорту.

Алесь Беляцкий рассказал журналистам, что пока его везли в Литву он смог пообщаться с женой по телефону, который ему дали американские дипломаты.

Наталья Пинчук говорит, что об освобождении мужа узнала тоже от дипломатов. На вопрос о теперешних планах на жизнь, женщина ответила так:

«Пока никаких. Я привыкла жить одним днем, так что, наверное, эта привычка не скоро пройдет. Будет день, будет жизнь, увидим».

Алесь Беляцкий рассказал, что за время заключения у него с женой месяцами не было контакта. За 2025 год ему передали от нее только одно письмо, Наталье же не дошло ни одного.

«В моем случае, стены у тюрьмы оказались „стеклянные“ — всегда находились люди, не часто, но раз в несколько месяцев, которым я доверял, которые связывались с моей женой и рассказывали, как у меня ситуация», — говорит Алесь.

Беляцкий выразил надежду, что освобождение политзаключенных продолжится.

Напомним, что вчера Лукашенко освободил 123 политзаключенных.

Среди вышедших на свободу — лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, оппозиционный политик Павел Северинец, правозащитник Владимир Лобкович и ряд других узников совести.

Большинство помилованных были насильно вывезены на территорию Украины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук