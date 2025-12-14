закрыть
14 декабря 2025, воскресенье, 13:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

NSJ: Вашингтон понимает, что Украина воюет за весь Запад

  • 14.12.2025, 13:29
NSJ: Вашингтон понимает, что Украина воюет за весь Запад

Нельзя совершить стратегическую ошибку.

Почти четыре года после начала полномасштабной войны России против Украины США сталкиваются с дилеммой: продолжать поддерживать Киев или стремиться остановить конфликт, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Поддержка Украины основана не только на солидарности — Вашингтон понимает, что Украина воюет фактически за весь Запад, сдерживая российские амбиции в Европе. Однако восстановить контроль над всеми территориями, включая Крым, Украина в обозримой перспективе не сможет без краха режима Путина. В то же время Россия не способна добиться полного подчинения Украины — наоборот, война лишь усилила украинскую идентичность и антироссийские настроения.

На этом фоне в США обсуждается возможность признания Крыма российским ради достижения мира. Но такой шаг, предупреждают эксперты, был бы огромной ошибкой — как когда-то решение администрации бывшего президента США Джорджа Буша признать независимость Косово. Тогда Вашингтон утверждал, что это «уникальный случай» и не повлияет на другие конфликты. Однако Москва использовала этот прецедент как оправдание — сначала для войны в Грузии в 2008 году, затем для аннексии Крыма.

Признание Крыма сегодня продемонстрировало бы слабость США, как ранее вывод войск из Афганистана, который Путин, по мнению аналитиков, воспринял как сигнал к вторжению в Украину. Это укрепило бы уверенность не только Кремля, но и Пекина. Си Цзиньпин мог бы рассчитывать, что Вашингтон со временем смирится и с силовым захватом Тайваня.

Альтернативой, считают аналитики, может стать модель временного признания контроля без юридического признания — как США поступили с оккупацией стран Балтии СССР после Второй мировой войны. Такой подход сохранил возможность восстановления независимости балтийских стран спустя десятилетия.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук