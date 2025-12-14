NSJ: Вашингтон понимает, что Украина воюет за весь Запад 14.12.2025, 13:29

Нельзя совершить стратегическую ошибку.

Почти четыре года после начала полномасштабной войны России против Украины США сталкиваются с дилеммой: продолжать поддерживать Киев или стремиться остановить конфликт, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Поддержка Украины основана не только на солидарности — Вашингтон понимает, что Украина воюет фактически за весь Запад, сдерживая российские амбиции в Европе. Однако восстановить контроль над всеми территориями, включая Крым, Украина в обозримой перспективе не сможет без краха режима Путина. В то же время Россия не способна добиться полного подчинения Украины — наоборот, война лишь усилила украинскую идентичность и антироссийские настроения.

На этом фоне в США обсуждается возможность признания Крыма российским ради достижения мира. Но такой шаг, предупреждают эксперты, был бы огромной ошибкой — как когда-то решение администрации бывшего президента США Джорджа Буша признать независимость Косово. Тогда Вашингтон утверждал, что это «уникальный случай» и не повлияет на другие конфликты. Однако Москва использовала этот прецедент как оправдание — сначала для войны в Грузии в 2008 году, затем для аннексии Крыма.

Признание Крыма сегодня продемонстрировало бы слабость США, как ранее вывод войск из Афганистана, который Путин, по мнению аналитиков, воспринял как сигнал к вторжению в Украину. Это укрепило бы уверенность не только Кремля, но и Пекина. Си Цзиньпин мог бы рассчитывать, что Вашингтон со временем смирится и с силовым захватом Тайваня.

Альтернативой, считают аналитики, может стать модель временного признания контроля без юридического признания — как США поступили с оккупацией стран Балтии СССР после Второй мировой войны. Такой подход сохранил возможность восстановления независимости балтийских стран спустя десятилетия.

