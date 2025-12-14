«Такого единения людей я не помню с 2020 года»
Белоруски массово красят губы красной помадой в поддержку Марии Колесниковой.
Беларусы захватили соцсети постами об освобождении политических заключенных. Белоруски массово красят губы красной помадой в поддержку Марии Колесниковой. Тренд вышел и за пределы Беларуси.
Журналисты «Салідарнасці» собрали, что пишут о происходящем.
«Калі беларусы будуць шчаслівыя, яны нікому не скажуць. Але Знак будзе».
«Вось заходзіш сёння ў Threads і разумееш, што тыя сотні тысяч на маршах у 2020 годзе ўсё яшчэ ёсць, менш іх не стала і ўсё памятаюць чырвоную памаду».
«Весь тредс в красной помаде. Поздравляю беларуский народ с праздником», — написал украинский пользователь (переведено с украинского).
«В Минске салюты сегодня вечером запускают. Которые предусмотрительно запретили».
«13.12.2025 в Беларуси выпустили 123 политзаключенных. Наревелась, порадовалась, побывала в шоке, почувствовала огромную пустоту. Как больно за всех нас».
«Дачцэ 5 гадоў. Пабачыла у мяне сёння чырвоную памаду і кажа:
— Мама, якая прыгожая чырвоная памада!
— Прыгожая, так. Ты нават не можаш сябе ўявіць, наколькі…».
Одна из пользовательниц показала свою переписку с родственницей:
— Плачу, — написала девушка.
— Да, я тоже. Прямо в костеле, — ответила ей родственница.
Другая девушка спросила белорусов, в каком месте они вчера расплакались. Самым первым ответом было: «Дома, на домашней химии».
Одна белоруска поделилась фотографией бутылки вина с изображением Марии Колесниковой.
«Я белоруска. Читаю новости из Польши. Плачу в центре города. Подходят поляки и случается диалог:
— У пани что-то случилось? Нужна помощь?
— Нет, спасибо! У меня очень счастливый день!
— Так давайте обнимемся!
Дзенькуе бардзо».
«Вельмі рады за братэрскі беларускі народ — сапраўды хвалюючы і знакавы дзень для ўсяго СНД. З любоўю з Кыргызскай Рэспублікі».
«Захожу в Тредс и у меня вся лента сегодня — Беларусь! Столько красивых, прекрасных девочек и женщин. Милые мои, краснопомадные, светлые, добрые, обнимаю всех в этот день и разделяю ваши чувства».
«Судя по ленте все беларусы сегодня словили этот глоток счастья, надежды и шампанского. И такого объедения людей я не помню с 2020 года, вот что значит настоящие лидеры».
«После сегодняшней ночи у нас в Одессе нет света, воды. Неизвестно, когда будет. Но это один из счастливейших дней! Жыве Беларусь» (переведено с украинского — С.).
«У меня болит большой палец на правой руке, потому что с утра я пролайкал всех наших девчонок с красной помадой».
«І самае першае, што спытаў у мене брат, калі патэлефанаваў: «Ну што, равеш там ужо?». А я запытала ў брата: «А малодшага выпусцілі?». Вось так і жывем».